В Киеве припугнули нарушителей локдауна и рассказали о штрафах

В Киеве накажут нарушителей карантина / ТСН

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал о штрафах за нарушение карантина.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, в Киеве в рамках ужесточения карантина будут штрафовать работодателей за несоблюдение противоэпидемических правил в закрытых помещениях, где работают люди.

По его словам, основная задача жесткого карантина - уменьшить мобильность населения и не допустить в организованных коллективах скопления пребывания в закрытых помещениях.

Начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве уточнил, что в столице с понедельника будет жесткий мониторинг организованных коллективов в закрытых помещениях.

Он предупредл о применении соответствующих нормативных актов по ограничению работы некоторых организованных коллективов.

"Потому что мы на прошлой неделе мониторили организованные коллективы. К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режим ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тыс. грн. в случае неисполнения противоэпидемических мер - будем направлять правоохранительные органы для принятия неотложных мер", - добавил Рубан.

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