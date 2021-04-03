В Киеве припугнули нарушителей локдауна и рассказали о штрафах

В Киеве будет жесткий мониторинг организованных коллективов в закрытых помещениях.
Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал о штрафах за нарушение карантина.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, в Киеве в рамках ужесточения карантина будут штрафовать работодателей за несоблюдение противоэпидемических правил в закрытых помещениях, где работают люди.
По его словам, основная задача жесткого карантина - уменьшить мобильность населения и не допустить в организованных коллективах скопления пребывания в закрытых помещениях.
Начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве уточнил, что в столице с понедельника будет жесткий мониторинг организованных коллективов в закрытых помещениях.
Он предупредл о применении соответствующих нормативных актов по ограничению работы некоторых организованных коллективов.
"Потому что мы на прошлой неделе мониторили организованные коллективы. К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режим ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тыс. грн. в случае неисполнения противоэпидемических мер - будем направлять правоохранительные органы для принятия неотложных мер", - добавил Рубан.
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Локдаун в Киеве:
- Виталий Кличко 31 марта выступил с заявлением, что из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Садики и школы закрывают, транспорт будет работать только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.
- С 26 марта в Киеве наземный общественный транспорт может перевозить больше пассажиров. Как сообщили перевозчики, теперь разрешено перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.
- Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта определила Киев в красную зону карантинных ограничений. Правила действуют для столицы уже со вторника, 23 марта.