В Киеве процветает "ковидная" коррупция: как зарабатывают на умерших

Как в Украине наживаются на росдвтенниках умерших от коронавируса / Фото Reuters

В нашей стране часто случаются случаи, когда работники моргов или ритуальных служб нагло злоупотребляют своим положением и горем людей и зарабатывают на умерших от коронавируса, пишет Апостроф.

По его словам сотрудника фирмы, которая занимается организацией похорон, при работе с больными COVID могут попросить дополнительную плату в обход кассы.

Также часто встречаются случаи, когда человек умер дома и у него был обнаружен коронавирус, но в морге не указывают причиной смерти COVID. Там вместо этого пишут, что у человека была пневмония, хотя все понимают реальную причину. При таком диагнозе могут хоронить даже в открытом гробу.

Как рассказал киевлянин Денис, потерявший двух родственников из-за вируса, требования о захоронении в мешке все же звучали, и чтобы договорится, приходилось платить.

"Начинается разговор: Он же ковидный? Да, ковидный. А его вообще-то в мешке надо хоронить. А как решить вопрос? Вот столько-то. Держите", – рассказал он.

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