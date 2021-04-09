В Киеве процветает "ковидная" коррупция: как зарабатывают на умерших

В столице сотрудники моргов и ритуальных служб наживаюся на родственниках граждан, которые скончались от коронавируса.
В нашей стране часто случаются случаи, когда работники моргов или ритуальных служб нагло злоупотребляют своим положением и горем людей и зарабатывают на умерших от коронавируса, пишет Апостроф.
По его словам сотрудника фирмы, которая занимается организацией похорон, при работе с больными COVID могут попросить дополнительную плату в обход кассы.
Также часто встречаются случаи, когда человек умер дома и у него был обнаружен коронавирус, но в морге не указывают причиной смерти COVID. Там вместо этого пишут, что у человека была пневмония, хотя все понимают реальную причину. При таком диагнозе могут хоронить даже в открытом гробу.
Как рассказал киевлянин Денис, потерявший двух родственников из-за вируса, требования о захоронении в мешке все же звучали, и чтобы договорится, приходилось платить.
"Начинается разговор: Он же ковидный? Да, ковидный. А его вообще-то в мешке надо хоронить. А как решить вопрос? Вот столько-то. Держите", – рассказал он.
Проблемы с вакциной AstraZeneca - о чем ранее писал Главред:
- Ряд стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за риска появления тромбов.
- Сначала агентство Европейского союза по лекарственным средствам опровергло повышенный риск появления тромбоза после применения вакцины от коронавируса разработки Oxford/AstraZeneca.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов.
- Британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет обнародовали новые данные об эффективности вакцины.
- В начале апреля в Европейском агентстве лекарственных средств признали существование связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза у пациентов, поставивших эту прививку.
- В Украине используют вакцину от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca.