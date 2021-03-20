В Киеве рассказали об отказе медиков прививаться вакциной CoviShield

Большинство киевских медиков отказались от вакцинации CoviShield / Reuters

С 15 марта в Киеве работают 12 мобильных бригад, которые проводят вакцинацию от коронавируса, рассказал координатор вакцинации в столице Василий Животенюк.

Как подчеркнул он в комментарии Liga.net, этого количества достаточно, при этом темпы вакцинации в Киеве ускоряются.

"Бригада Дарницкого района еще два дня назад вакцинировала всех желающих медиков у себя и теперь помогает другому району. В Днепровском районе тоже почти не осталось медиков, которые хотят делать прививки – их бывает по 10-30 в день", - рассказал он.

Животенюк уточнил, что всего на Киев выделено 42 тысячи доз вакцины. Срок ее годности истекает в конце июня. Координатор уверен, что к этому времени успеют использовать все дозы.

"На медиков уйдет 8000-9000 доз вакцины. Больше просто не хотят вакцинироваться, хотя всего в Киеве примерно 32 000 медиков. С понедельника откроются пункты вакцинации, где семейные врачи будут делать прививки людям старше 80 лет. Посмотрим, какая статистика будет там. Дальше пойдут люди старше 60-ти, с хроническими болезнями и так далее. Мы точно успеем использовать все дозы", - уверен специалист.

По словам Животенюка, на выходных медиков не вакцинируют из-за того, что нет желающих приходить и делать прививки в свободное время.

"Мы звонили в больницы, но там отвечали, что в выходные приходить на вакцинацию не хотят. Что остается членам бригады? Разве что встать на базаре и повесить на себя табличку "Вакцинация", – добавил Животенюк.

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Вакцинация от коронавируса:

Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield.

В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса.

До того главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что рост количества новых инфицированных коронавирусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.