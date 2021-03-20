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В Киеве рассказали об отказе медиков прививаться вакциной CoviShield

20 марта 2021, 16:19
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Из 32-х тысяч киевских медиков согласились прививаться от коронавируса не более 9 тысяч, сообщил Василий Животенюк.

Вакцина
Большинство киевских медиков отказались от вакцинации CoviShield / Reuters

С 15 марта в Киеве работают 12 мобильных бригад, которые проводят вакцинацию от коронавируса, рассказал координатор вакцинации в столице Василий Животенюк.

Как подчеркнул он в комментарии Liga.net, этого количества достаточно, при этом темпы вакцинации в Киеве ускоряются.

"Бригада Дарницкого района еще два дня назад вакцинировала всех желающих медиков у себя и теперь помогает другому району. В Днепровском районе тоже почти не осталось медиков, которые хотят делать прививки – их бывает по 10-30 в день", - рассказал он.

Животенюк уточнил, что всего на Киев выделено 42 тысячи доз вакцины. Срок ее годности истекает в конце июня. Координатор уверен, что к этому времени успеют использовать все дозы.

"На медиков уйдет 8000-9000 доз вакцины. Больше просто не хотят вакцинироваться, хотя всего в Киеве примерно 32 000 медиков. С понедельника откроются пункты вакцинации, где семейные врачи будут делать прививки людям старше 80 лет. Посмотрим, какая статистика будет там. Дальше пойдут люди старше 60-ти, с хроническими болезнями и так далее. Мы точно успеем использовать все дозы", - уверен специалист.

По словам Животенюка, на выходных медиков не вакцинируют из-за того, что нет желающих приходить и делать прививки в свободное время.

"Мы звонили в больницы, но там отвечали, что в выходные приходить на вакцинацию не хотят. Что остается членам бригады? Разве что встать на базаре и повесить на себя табличку "Вакцинация", – добавил Животенюк.

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Вакцинация от коронавируса:

Индийская вакцина CoviShield

В конце февраля стало известно, что вместо ранее обещанных Минздравом вакцин Pfizer и Moderna, а позже китайской Sinovac, Украина закупит индийский препарат под названием CoviShield. Для заключения контракта глава Минздрава Максим Степанов лично побывал в Индии.

Вакцина CoviShield - что это

CoviShield - это вакцина от коронавируса, изготавливающаяся по лицензии британско-шведской компании AstraZenecа, и производится на мощностях Serum Institute of India ("Институт сывороток Индии") – самом крупном производстве вакцин в мире.

Препарат изготавливают из ослабленной версии аденовируса (вируса простуды) шимпанзе, который модифицировали под коронавирус. С помощью вакцины имунная система вырабатывает антитела и готовит их для атаки настоящего коронавируса, когда тот попадет в организм.

CoviShield рекомендована ВОЗ к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).

Фактически британскую вакцину AstraZenecа и ее индийского "брата" объединяет только технология и общий принцип действия. Иными словами, эта вакцина не идентична шведско-британской.

Вакцинация в Украине

23 февраля препарат был зарегистрирован в Украине, в тот же день в страну прибыла и первая партия лекарства.

Почти сразу в Украине она получила прозвище "вакцина для бедных" - Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до того Индия бесплатно, в рамках гуманитарной помощи отправляла в Бутан, Бангладеш, Афганистан, Мьянму, Непал и другие страны, которые не могли позволить себе закупку.

Чтобы подстегнуть старт вакцинации, министр Степанов первым из публичных лиц привился на камеры, а следом получил свою дозу и президент Владимир Зеленский, пояснив, что таким образом хотел подать личный пример украинцам. Тем не менее, 9 марта глава украинского Минздрава был вынужден признать, что вакцинация от COVID-19 идет не по плану: оказалось, что с начала кампании по вакцинации, которая стартовала 24 февраля, в Украине привили всего 19 тысяч человек.

Побочные эффекты CoviShield

Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:

  • боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
  • усталость,
  • озноб или лихорадка,
  • головная боль,
  • тошнота,
  • боль в суставах или мышцах,
  • затруднение дыхания.

К "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.

Кроме того, к эффективности вакцины возникли вопросы. В частности, в момент поступления в Украину, она не имела завершенной третьей фазы клинических испытаний, а её регистрация в самой Индии прошла по процедуре "Emergency Use" (экстренной регистрации). Это исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину. В заявлении группы по защите прав пациентов All India Drug Action Network обращалось внимание на то, что одобрение вакцины могло быть поспешным.

новости Киева вакцинация от коронавируса индийская вакцина CoviShield
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