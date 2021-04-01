В Киеве рассказали об условиях введения комендантского часа

В Украине усилят патрули Нацгвардии, которые будут следить за соблюдением карантина.
Начальник Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан прокомментировал вероятность введения комендантского часа в столице в связи с ужесточением карантина.
Решение о введении комендантского часа в Киеве, о котором писали СМИ, должно приниматься на уровне Кабинета Министров, подчеркнул он в комментарии УНН.
"Эта информация (о введении комендантского часа - ред.) вообще не рассматривалась ни на каком заседании ... Вопрос должен рассматриваться исключительно на уровне правительства, так как при комендантском часе задействована Национальная гвардия и Национальная полиция, это исключительно правительственное решение", - сказал он.
В свою очередь, информированный источник рассказал РБК-Украина о том, что власти не планируют вводить комендантский час из-за ситуации с распространением коронавируса. Но возможны дальнейшие усиления ограничений.
Как отмечает издание, возможно усиление патрулей Нацгвардии, которые будут следить за соблюдением карантина. Также рассматривается возможность закрытия межобластного сообщения.
"Комендантский час не планируется. Обсуждается вопрос закрытия межобластного сообщения, но это пока не точно. И полный локдаун в Киеве, а также усиленные патрули", - добавил собеседник.
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Ужесточение карантина в Киеве:
- Виталий Кличко 31 марта выступил с заявлением, что из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Садики и школы закрывают, транспорт будет работать только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.
- С 26 марта в Киеве наземный общественный транспорт может перевозить больше пассажиров. Как сообщили перевозчики, теперь разрешено перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.
- Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта определила Киев в красную зону карантинных ограничений. Правила действуют для столицы уже со вторника, 23 марта.