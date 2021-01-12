В Киеве резко подскочило число зараженных COVID-19

Столица - на первом месте в Украине по числу поставленных диагнозов за сутки.
По состоянию на утро вторника, 12 января, в столице зарегистрировали 118 486 случаев заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 898 новых диагнозов - это самый выскоый показатель по Украине. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
В столице Украины с начала эпидемии умерли 2115 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 26 пациентов с COVID-19.
Вылечились за сутки 534 киевлянина, всего - 43 980.
Коронавирус в Киеве - о чем ранее писал Главред:
- По состоянию на утро понедельника, 11 января, в столице за сутки поставили 371 новый диагноз "коронаврус". Опередила Киев по числу новых выявленных больных Запорожская область (458).
- По состоянию на утро воскресенья за сутки в столице выявили 404 случая заражения коронавирусом.
- Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что в Украине искусственно занижается статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19, а медицинские работники под разными предлогами не направляют население на тестирование.
Автор: Анна Багрий