В Киеве резко подскочило число зараженных COVID-19

В Киеве всего более 118 тыс. случаев заражения коронавирусом / Reuters

По состоянию на утро вторника, 12 января, в столице зарегистрировали 118 486 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 898 новых диагнозов - это самый выскоый показатель по Украине. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

В столице Украины с начала эпидемии умерли 2115 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 26 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 534 киевлянина, всего - 43 980.

Коронавирус в Киеве - статистика 12 января / covid19.rnbo.gov.ua

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