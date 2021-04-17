УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Киеве сделали неожиданное заявление о локдауне на Пасху

17 апреля 2021, 16:25
Прослушать новость
Остановить

В Киеве примут решение об особом порядке карантина в праздничные дни.

На Пасху в Киеве усилят локдаун
В Киеве усилят карантин на Пасху / Фото Reuters

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан прокомментировал вероятность продления жестких карантинных ограничний в столице.

В эфире телеканала Украина 24 он подчеркнул, что в Киеве с 1 мая будет наблюдаться "природный локдаун" в связи с тем, что многие уедут из столицы на праздники.

"С 1 мая мы будем наблюдать природный локдаун. Люди поедут домой в другие места. Как правило, с 1 по 10 мая у нас такой же природный локдаун, как с 1 по 10 января", - говорит чиновник.

Он обратил внимание на то, что праздничные дни могут без каких-либо ограничений снизить мобильность людей и их количество в Киеве.

"Но ситуация контролируется ежедневно, решение будет приниматься на следующей неделе в связи с циркуляцией сегодня различных возбудителей, штаммов на территории Киева. Думаю, через неделю будет озвучено мэром насчет особого порядка именно в праздничные дни", — пояснил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.

По егословам, задачей является снижение мобильности населения, а также снижение социальных контактов.

"Поэтому было предложено тем, кто может, перейти на онлайн-службы в церквях, или проведение максимально этих служб на улицах, как это делалось в других странах, где были такие праздники", - добавил Рубан.

Читайте такжеКличко предупредил об ужесточении карантина в Киеве на Пасху

Локдаун в Киеве:

  • В Киеве действие жестких карантинных ограничений продлили до 30 апреля.
  • Как заявил мэр Виталий Кличко, поскольку эпидемическая ситуация в столице существенно не улучшается, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении строгих ограничений на две недели.
  • Киев с 23 марта в "красной" зоне эпидопасности, хотя власти города усилили карантин с 20 марта.
  • С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Закрыты детсады и школы.
новости Киева Карантин в Киеве Олег Рубан локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве сделали неожиданное заявление о локдауне на Пасху». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Комбуча: в чем ее опасность и как ее употреблять правильноКомбуча: в чем ее опасность и как ее употреблять правильно Лукашенко раскрыл, что Путин предлагал Порошенко по ДонбассуЛукашенко раскрыл, что Путин предлагал Порошенко по Донбассу Шойгу объявил об отведении войск России от границ УкраиныШойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Лукашенко сказал, что грозит Украине из-за переноса переговоров по ДонбассуЛукашенко сказал, что грозит Украине из-за переноса переговоров по Донбассу "Путин – убийца": в России прошли массовые протесты из-за Навального"Путин – убийца": в России прошли массовые протесты из-за Навального

Последние новости

23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
Реклама
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
18:35
В Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео
Реклама
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Украине и назвала новую дату
18:23
Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери Видео
18:12
В Мариуполе мужчина топором разгромил супермаркет АТБ Видео
18:03
Когда закончится локдаун в Киеве: названы сроки и условие Видео
18:00
Авторы Elite Dangerous объявили дату выхода крупного дополнения Odyssey Видео
17:43
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
17:34
Зеленский оценил отвод российских войск от границ Украины Видео
17:27
Названы сроки предоставления Украине плана действий по членству в НАТО Видео
17:10
СМИ поделились впечатлениями от предстоящего блокбастера Returnal для PS5 Видео
17:09
Эксперты проанализировали темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и мире Видео
16:56
Как покрасить перепелиные яйца на Пасху: невероятно простые идеи Видео
16:46
Соломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужем Видео
16:37
У Лаврова запаниковали из-за учений СБУ и выдвинули Киеву новые обвинения Видео
16:20
В России заявили об угрозе НАТО у границ и отдали приказ войскам Видео
16:07
Создатели Dying Light запустили кроссовер-событие по мотивам Rust Видео
16:06
Вице-премьер объяснил, почему не будет войны между Украиной и Россией
15:39
Синоптик дал неожиданный прогноз на май с похолоданием и заморозками Видео
15:18
Врач рассказал, вызывает ли отсутствие лифчика провисание груди Видео
15:13
Зеленский предлагал Стерненко руководить одесским СБУ - Богдан Видео
15:08
Шойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Видео
Реклама
15:00
7 полезных приложений, которые помогут в работе
14:48
Число вакансий для аграриев резко выросло: сколько готовы платить Видео
14:48
"Большая стройка": сообщение между Винницкой и Одесской областями скоро будет комфортным
14:41
Не так страшен черт: почему Путин не способен захватить Украину мнение
14:40
Появились первые кадры с шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"
14:34
Гладковского-младшего объявили в розыск по делу о хищениях в Укроборонпроме Видео
14:10
Потап нагрянул к Насте Каменских в Мексику и узнал об еще одном мужчине Видео
14:02
В США дали рецепт уничтожения газопровода Северный поток-2 Видео
13:49
У Путина сделали заявление о "красных линиях" и Украине Видео
13:41
В Microsoft Store стартовала распродажа игр для Xbox с большими скидками Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять