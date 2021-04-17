В Киеве сделали неожиданное заявление о локдауне на Пасху

В Киеве примут решение об особом порядке карантина в праздничные дни.
Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан прокомментировал вероятность продления жестких карантинных ограничний в столице.
В эфире телеканала Украина 24 он подчеркнул, что в Киеве с 1 мая будет наблюдаться "природный локдаун" в связи с тем, что многие уедут из столицы на праздники.
"С 1 мая мы будем наблюдать природный локдаун. Люди поедут домой в другие места. Как правило, с 1 по 10 мая у нас такой же природный локдаун, как с 1 по 10 января", - говорит чиновник.
Он обратил внимание на то, что праздничные дни могут без каких-либо ограничений снизить мобильность людей и их количество в Киеве.
"Но ситуация контролируется ежедневно, решение будет приниматься на следующей неделе в связи с циркуляцией сегодня различных возбудителей, штаммов на территории Киева. Думаю, через неделю будет озвучено мэром насчет особого порядка именно в праздничные дни", — пояснил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.
По егословам, задачей является снижение мобильности населения, а также снижение социальных контактов.
"Поэтому было предложено тем, кто может, перейти на онлайн-службы в церквях, или проведение максимально этих служб на улицах, как это делалось в других странах, где были такие праздники", - добавил Рубан.
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Локдаун в Киеве:
- В Киеве действие жестких карантинных ограничений продлили до 30 апреля.
- Как заявил мэр Виталий Кличко, поскольку эпидемическая ситуация в столице существенно не улучшается, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении строгих ограничений на две недели.
- Киев с 23 марта в "красной" зоне эпидопасности, хотя власти города усилили карантин с 20 марта.
- С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Закрыты детсады и школы.