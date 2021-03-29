В Киеве ситуация критическая, могут остановить транспорт - КГГА

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что ситуация с коронавирусом в Киеве совсем не улучшилась. Власти на грани ужесточения карантина.
На время локдауна в Киеве из-за критической ситуации с коронавирусом могут максимально ужесточить карантинные меры. Вплоть до полной остановки транспорта и закрытия детских садов, заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
"Ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантинным ограничениям со стороны горожан", - сказал Поворозник в эфире Украина 24.
По его словам, за последние две недели добавили более 1 000 койко-мест в больницах для пациентов с COVID, но их заполненность на сегодня достаточно серьезная.
"Ситуация критическая, у нас сегодня дети 1-4 классов пошли в школу… Но если ситуация не изменится, нам придется закрывать и 1-4 классы, и детские сады и принимать решение, чтобы ограничить работу транспорта в целом", - добавил Поворозник.
Карантин в Киеве - о чем сообщалось ранее:
- Мэр столицы Виталий Кличко 18 марта объявил об усилении карантина в Киеве с 20 марта по причине сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в городе. Карантин должен продлиться до 9 апреля. На период действия противоэпидемиологических мероприятий в столице запрещена работа торгово-развлекательных центров, заведений общественного питания и учреждений культуры.
- Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта определила Киев в красную зону карантинных ограничений. Правила действуют для столицы уже со вторника, 23 марта.
- Было принято решение, что общественный транспорт в Киеве должен работать в условиях соблюдения строгих противокоронавирусных ограничений. Заполненность салонов не должна превышать 50% от количества сидячих мест.
- С 26 марта в Киеве наземный общественный транспорт может перевозить больше пассажиров. Как сообщили перевозчики, теперь разрешено перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.