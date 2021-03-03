В Киеве впервые с января резко возросло число смертей от COVID-19

Всего по состоянию на 3 марта в Киеве уже 139 138 подтвержденных случаев COVID, умерли 2697 больных. С начала пандемии преодолели вирус 95 385 человек.
Коронавирус в Киеве опять набирает обороты - за сутки 2 марта в столице зарегистрировали 655 новых случаев заражения. 25 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли, рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
"Плюс 655 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 25 летальных случаев от вируса", - сказал Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, среди новых больных 353 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, 252 мужчины в возрасте от 20 до 87 лет, 28 девочек в возрасте от 1 недели до 17 лет и 22 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.
Мэр уточнил, что за сутки в Киеве госпитализировали 113 человек. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (127), Дарницком (106) и Днепровском (64) районах.
Всего по состоянию на 3 марта в Киеве уже 139 138 подтвержденных случаев COVID, умерли 2697 больных. С начала пандемии преодолели вирус 95 385 человек, из них 789 за минувшие сутки.
Отметим, с начала года такое количество смертей от коронавируса в столице было зафиксировано только 11 января – тогда скончались 26 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Коронавирус в Киеве – о чем сообщалось ранее:
- В Киеве существует риск попадания столицы в "оранжевую" зону карантина. Однако, когда это произойдет, пока неизвестно, заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан. По его словам, сейчас в столице идет прогнозируемый рост заболеваемости COVID-19.
- В реанимационном отделении Александровской клинической больницы Киева, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, вакцинироваться от COVID-19 согласились лишь двое из двадцати четырех человек.