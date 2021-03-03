В Киеве впервые с января резко возросло число смертей от COVID-19 / Reuters

Коронавирус в Киеве опять набирает обороты - за сутки 2 марта в столице зарегистрировали 655 новых случаев заражения. 25 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли, рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Плюс 655 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 25 летальных случаев от вируса", - сказал Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, среди новых больных 353 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, 252 мужчины в возрасте от 20 до 87 лет, 28 девочек в возрасте от 1 недели до 17 лет и 22 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.

Мэр уточнил, что за сутки в Киеве госпитализировали 113 человек. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (127), Дарницком (106) и Днепровском (64) районах.

Всего по состоянию на 3 марта в Киеве уже 139 138 подтвержденных случаев COVID, умерли 2697 больных. С начала пандемии преодолели вирус 95 385 человек, из них 789 за минувшие сутки.

Коронавирус в Киеве - карта на 3 марта / t.me/vitaliy_klitschko

Отметим, с начала года такое количество смертей от коронавируса в столице было зафиксировано только 11 января – тогда скончались 26 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.

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