В Киеве врачи из COVID-отделения отказываются вакцинироваться от коронавируса

В Украине медики скептически относятся к индийской вакцине CoviShield / GettyImages

В реанимационном отделении Александровской клинической больницы Киева, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, вакцинироваться от COVID-19 согласились лишь двое из двадцати четырех человек.

Как рассказал первый вакцинированный врач в Киеве, заведующий отделом реанимации Александровской клинической больницы Алексей Куценко в эфире канала Наш, в целом отношение к вакцине у медработников скептическое.

В такой ситуации врач видит свою недоработку, поскольку не провел разъяснительную работу.

При этом Куценко называет новую вакцину хорошей и говорит, что чувствует себя после прививки хорошо.

Он также уточнил, что почти все койки для коронавирусных пациентов в Александровской больнице уже заняты.

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Вакцина от коронавируса CoviShield:

Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.

Вакцинация от коронавируса в Украине: