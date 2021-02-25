В Киеве врачи из COVID-отделения отказываются вакцинироваться от коронавируса

В Александровской больнице отношение к вакцине CoviShield у медработников скептическое.
В реанимационном отделении Александровской клинической больницы Киева, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, вакцинироваться от COVID-19 согласились лишь двое из двадцати четырех человек.
Как рассказал первый вакцинированный врач в Киеве, заведующий отделом реанимации Александровской клинической больницы Алексей Куценко в эфире канала Наш, в целом отношение к вакцине у медработников скептическое.
В такой ситуации врач видит свою недоработку, поскольку не провел разъяснительную работу.
При этом Куценко называет новую вакцину хорошей и говорит, что чувствует себя после прививки хорошо.
Он также уточнил, что почти все койки для коронавирусных пациентов в Александровской больнице уже заняты.
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Вакцина от коронавируса CoviShield:
Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.
Вакцинация от коронавируса в Украине:
- Ранее в Киеве начался процесс вакцинации от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield). Первым вакцинированным стал заведующий отделением инфекционной реанимации Александровской клинической больницы Алексей Куценко.
- 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.
- 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.
- 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.