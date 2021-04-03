В Киеве за сутки подтвердили 2053 случая заражения коронавирусом

В Киеве за сутки обнаружили 2053 больных COVID-19, умерли 50 человек / УНИАН

Коронавирус в Киеве набирает обороты. За минувшие сутки в столице Украины зафиксировали 2053 подтвержденных случая заболевания. Всего по состоянию на субботу, 3 апреля, в Киеве официально зарегистрировано 166 658 случаев заражения.

Согласно данным на сайте СНБО, за минувшие сутки в Киеве скончались 50 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Всего в городе зафиксировано 3545 летальных случаев.

Выздоровели за сутки 696 жителей столицы, всего за время пандемии – 107 484.

В КГГА уточнили, что за сутки в Киеве госпитализировали 240 человек с диагнозом COVID-19.

Коронавирус в Киеве - статистика на 3 апреля / СНБО

Отметим, за последние сутки Киев лидирует по числу подтвержденных случаев. В числе лидеров также Львовская (1538), Одесская (1521), Харьковская (1470) и Днепропетровская (1433) области.

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