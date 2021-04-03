В Киеве за сутки подтвердили 2053 случая заражения коронавирусом

Киев лидирует по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки.
Коронавирус в Киеве набирает обороты. За минувшие сутки в столице Украины зафиксировали 2053 подтвержденных случая заболевания. Всего по состоянию на субботу, 3 апреля, в Киеве официально зарегистрировано 166 658 случаев заражения.
Согласно данным на сайте СНБО, за минувшие сутки в Киеве скончались 50 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Всего в городе зафиксировано 3545 летальных случаев.
Выздоровели за сутки 696 жителей столицы, всего за время пандемии – 107 484.
В КГГА уточнили, что за сутки в Киеве госпитализировали 240 человек с диагнозом COVID-19.
Отметим, за последние сутки Киев лидирует по числу подтвержденных случаев. В числе лидеров также Львовская (1538), Одесская (1521), Харьковская (1470) и Днепропетровская (1433) области.
Коронавирус в Киеве – о чем сообщалось ранее:
- Из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
- Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в ходе дополнительных карантинных ограничений с 5 апреля весь общественный транспорт в столице - и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам пассажиров.
Автор: Адриана Бубновская