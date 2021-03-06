В Киеве за сутки обнаружили почти 700 случаев заражения коронавирусом

В Киеве за сутки обнаружили еще почти 700 больных коронавирусом / Reuters

Коронавирус в Киеве не сбавляет оборотов. За минувшие сутки в столице Украины зафиксировали 682 подтвержденных случая заболевания. Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, всего по состоянию на субботу, 6 марта, в Киеве официально зарегистрировано 141 598 случаев заражения.

"За сутки в Киеве заболели: 381 женщина в возрасте от 18 до 90 лет, 261 мужчина в возрасте от 18 до 92 лет, 21 девочка от 7 месяцев до 16 лет и 19 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет", - уточнил мэр Киева в своем Telegram-канале.

Кличко рассказал, что жертвами коронавируса за сутки стали 18 киевлян. Всего в городе зафиксированы 2753 летальных случая.

За последние 24 часа в больницы госпитализировали 85 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Кроме того, за сутки 138 человек преодолели коронавирус, всего 96 287.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (107), Шевченковском (86) и в Деснянском (85).

Коронавирус в Киеве - карта на 6 марта / t.me/vitaliy_klitschko

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