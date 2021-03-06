В Киеве за сутки обнаружили почти 700 случаев заражения коронавирусом

Кличко рассказал, что жертвами коронавируса за сутки стали 18 киевлян. Всего в городе зафиксированы 2753 летальных случая.
Коронавирус в Киеве не сбавляет оборотов. За минувшие сутки в столице Украины зафиксировали 682 подтвержденных случая заболевания. Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, всего по состоянию на субботу, 6 марта, в Киеве официально зарегистрировано 141 598 случаев заражения.
"За сутки в Киеве заболели: 381 женщина в возрасте от 18 до 90 лет, 261 мужчина в возрасте от 18 до 92 лет, 21 девочка от 7 месяцев до 16 лет и 19 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет", - уточнил мэр Киева в своем Telegram-канале.
Кличко рассказал, что жертвами коронавируса за сутки стали 18 киевлян. Всего в городе зафиксированы 2753 летальных случая.
За последние 24 часа в больницы госпитализировали 85 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Кроме того, за сутки 138 человек преодолели коронавирус, всего 96 287.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (107), Шевченковском (86) и в Деснянском (85).
Коронавирус в Киеве – о чем сообщалось ранее:
- В Киеве существует риск попадания столицы в "оранжевую" зону карантина. Однако, когда это произойдет, пока неизвестно, заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан. По его словам, сейчас в столице идет прогнозируемый рост заболеваемости COVID-19.
- В реанимационном отделении Александровской клинической больницы Киева, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, вакцинироваться от COVID-19 согласились лишь двое из двадцати четырех человек.