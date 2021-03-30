В Киеве за сутки почти 1,5 тыс. больных COVID-19: названы самые зараженные районы

В столице госпитализировали за сутки 165 больных с коронавирусом и 540 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
По состоянию на утро вторника, 30 марта, в Киеве официально выявили 1 422 случая заражения коронавирусом. Всего - 161 191 с начала эпидемии.
Свежую статистику опубликовал в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко. По его данным, за минувшие сутки заболели:
- 830 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;
- 523 мужчины в возрасте от 19 до 89 лет;
- 37 девочек от 1 до 17 лет и 32 мальчика от 9 месяцев до 17 лет.
За сутки в столице зафиксировали еще 33 летальных случая от коронавируса (всего с начала эпидемии - 3367).
При этом госпитализировали 165 больных коронавирусом и 540 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
В то же время 461 человек преодолел коронавирус (всего 105 579)
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (316), Днепровском (282) и Дарницком (179).
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Коронавирус и карантин в Киеве - о чем ранее писал Главред:
- По состоянию на утро среды, 24 марта, коронавирус в Киеве убил рекордное число пациентов за сутки - жертвами болезни стали 49 человек.
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели - до 9 апреля.
- По состоянию на воскресенье, 21 марта, Киевская область попала в красную зону карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
- В КГГА объявили об условиях работы транспорта в Киеве.
- С 26 марта в Киеве ослабили карантинные ограничения в общественном транспорте. Теперь разрешено перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.