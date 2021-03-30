В Киеве за сутки почти 1,5 тыс. больных COVID-19: названы самые зараженные районы

Еще 33 жителя Киева стали жертвами коронавируса / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 30 марта, в Киеве официально выявили 1 422 случая заражения коронавирусом. Всего - 161 191 с начала эпидемии.

Свежую статистику опубликовал в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко. По его данным, за минувшие сутки заболели:

830 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

523 мужчины в возрасте от 19 до 89 лет;

37 девочек от 1 до 17 лет и 32 мальчика от 9 месяцев до 17 лет.

За сутки в столице зафиксировали еще 33 летальных случая от коронавируса (всего с начала эпидемии - 3367).

При этом госпитализировали 165 больных коронавирусом и 540 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 461 человек преодолел коронавирус (всего 105 579)

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (316), Днепровском (282) и Дарницком (179).

Коронавирус в Киеве - статистика 30 марта / t.me/vitaliy_klitschko

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