В Киеве за сутки возросло число случаев заражения коронавирусом и смертей / Reuters

Коронавирус в Киеве опять набирает обороты. По состоянию на утро воскресенья, 3 января, в столице зарегистрировали 113 019 случаев заражения.

Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в Киеве выявили 370 случаев заражения.

Всего в столице Украины умерли 1963 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончался 21 пациент с COVID-19.

Вылечился за сутки 181 киевлянин, всего 40 234.

Отметим, накануне, 2 января, в столице сообщалось о 293 новых случаях заражения коронавирусом и 7 жертвах.

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