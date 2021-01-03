В Киеве за сутки возросло число случаев заражения коронавирусом и смертей

Всего в столице Украины умерли 1963 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Коронавирус в Киеве опять набирает обороты. По состоянию на утро воскресенья, 3 января, в столице зарегистрировали 113 019 случаев заражения.
Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в Киеве выявили 370 случаев заражения.
Всего в столице Украины умерли 1963 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончался 21 пациент с COVID-19.
Вылечился за сутки 181 киевлянин, всего 40 234.
Отметим, накануне, 2 января, в столице сообщалось о 293 новых случаях заражения коронавирусом и 7 жертвах.
Коронавирус в Киеве – о чем сообщалось ранее:
- Локдаун в Украине могут вообще не объявить из-за снижения заболеваемости, заявил врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита.
- 11 декабря мэр Киева Виталий Кличко заявил, что во время локдауна, который введут с 8 января, столичные школы будут работать в дистанционном режиме.
- 9 декабря Кабинет Министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.
- 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
Автор: Адриана Бубновская