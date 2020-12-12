В Киеве за сутки выявили еще почти 1700 случаев заражения коронавирусом

За сутки в Киеве коронавирус убил 23 человека / Reuters

Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. По состоянию на утро субботы, 12 декабря, в столице зарегистрировали 90 013 случаев заболевания.

Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в Киеве выявили 1696 случаев заражения.

Всего в столице Украины умерли 1574 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 23 пациента с COVID-19.

Вылечились за сутки 859 киевлян, всего 28 628.

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

Коронавирус в Киеве - статистика на 12 декабря / СНБО

Коронавирус в Киеве – о чем сообщалось ранее: