В Киеве за сутки выявили еще почти 1700 случаев заражения коронавирусом

Всего в столице Украины умерли 1574 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. По состоянию на утро субботы, 12 декабря, в столице зарегистрировали 90 013 случаев заболевания.
Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в Киеве выявили 1696 случаев заражения.
Всего в столице Украины умерли 1574 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 23 пациента с COVID-19.
Вылечились за сутки 859 киевлян, всего 28 628.
Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.
Коронавирус в Киеве – о чем сообщалось ранее:
- 11 декабря мэр Киева Виталий Кличко заявил, что во время локдауна, который введут с 8 января, столичные школы будут работать в дистанционном режиме.
- 9 декабря Кабинет Министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.
- 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
- 9 декабря министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в период усиленного карантина в Украине украинцы смогут пользоваться общественным транспортом. В трамваях, троллейбусах, маршрутках и на железной дороге водителям разрешат перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения.
Автор: Адриана Бубновская