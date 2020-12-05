В Киеве за сутки зафиксировали более 1500 случаев заражения коронавирусом

Коронавирус в Киеве за сутки выявили у полторы тысячи человек / Фото Reuters

Коронавирус в Киеве не сбавляет оборотов. По состоянию на утро субботы, 5 декабря, в столице Украины зарегистрировали 78 291 случай заболевания.

Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в Киеве выявили 1541 случай заражения.

Всего в столице Украины умерли 1410 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 15 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 417 киевлян, всего 25 002.

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.

Коронавирус в Киеве - статистика на 5 декабря / СНБО

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