В Киеве за сутки зафиксировали более 1500 случаев заражения коронавирусом

Всего в столице Украины умерли 1410 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Коронавирус в Киеве не сбавляет оборотов. По состоянию на утро субботы, 5 декабря, в столице Украины зарегистрировали 78 291 случай заболевания.
Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в Киеве выявили 1541 случай заражения.
Всего в столице Украины умерли 1410 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 15 пациентов с COVID-19.
Вылечились за сутки 417 киевлян, всего 25 002.
Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.
Коронавирус в Киеве – о чем сообщалось ранее:
- 4 декабря президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения заявил, что власти не планируют вводить жесткий карантин в Украине в декабре. Государство контролирует эпидемиологическую ситуацию, поэтому потребности в усилении карантинных мероприятий на данный момент нет.
- На данный момент и до 31 декабря 2020 года на территории Украины действует общенациональный карантин. Государство живет по правилам ограничений оранжевой эпидемиологической зоны.
- 26 ноября власти столицы призвали родителей воздержаться от посещения утренников во время новогодних праздников в школах и детских садиках. Как пишет пресс-служба КГГА, сейчас в Киеве большое количество школьников и педагогов имеют подтвержденный коронавирус.
Автор: Адриана Бубновская