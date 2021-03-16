В Киеве за сутки зафиксировали тысячу новых случаев заражения COVID-19

Киев - на втором месте в Украине по числу выявленных зараженных COVID-19 за минувшие сутки / Reuters

За минувшие сутки в столице Украины выявили 999 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Киев - на втором месте в стране по числу выявленных зараженных коронавирусом за последние 24 часа.

В целом, в Киеве с начала эпидемии заразились коронавирусом 147 710 человек. Свежую статистику по состоянию на утро вторника, 16 марта, опубликовал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его данным, за минувшие сутки заразились:

560 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;

380 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет;

31 девочка от 3 до 17 лет и 28 мальчиков от 2 до 17 лет.

За последние 24 часа еще 19 человек стали жертвами болезни (всего 2936 летальных случаев с начала эпидемии). Госпитализированы за сутки сто жителей столицы, а 408 преодолели коронавирус (всего 99 589).

Больше всего случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Дарницком (205), Днепровском (186) и Деснянском (131) районах Киева.

Сколько больных коронавирусом в Киеве 16 марта / t.me/vitaliy_klitschko

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