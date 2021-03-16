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В Киеве за сутки зафиксировали тысячу новых случаев заражения COVID-19

16 марта 2021, 10:27
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Мэр столицы Виталий Кличко назвал самые зараженные коронавирусом районы города.

коронавирус, карантин
Киев - на втором месте в Украине по числу выявленных зараженных COVID-19 за минувшие сутки / Reuters

За минувшие сутки в столице Украины выявили 999 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Киев - на втором месте в стране по числу выявленных зараженных коронавирусом за последние 24 часа.

В целом, в Киеве с начала эпидемии заразились коронавирусом 147 710 человек. Свежую статистику по состоянию на утро вторника, 16 марта, опубликовал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его данным, за минувшие сутки заразились:

  • 560 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;
  • 380 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет;
  • 31 девочка от 3 до 17 лет и 28 мальчиков от 2 до 17 лет.

За последние 24 часа еще 19 человек стали жертвами болезни (всего 2936 летальных случаев с начала эпидемии). Госпитализированы за сутки сто жителей столицы, а 408 преодолели коронавирус (всего 99 589).

Больше всего случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Дарницком (205), Днепровском (186) и Деснянском (131) районах Киева.

Сколько больных коронавирусом в Киеве 16 марта / t.me/vitaliy_klitschko

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Коронавирус в Украине - последние новости:

  • За минувшие сутки выявлены 9642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 474 ребенка и 313 медработников.
  • Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 2005 человек; летальных случаев - 264; выздоровели - 6202 человека.
  • Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1065), г. Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.
  • 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. Красная зона вводится в районах, городах и областях, в которых фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ведомство предлагает внести изменения в карантинные правила, после чего объединенные территориальные громады смогут сами решать вопросы введения карантина.
  • 9 марта перечень ограничений в красной зоне карантина расширен: теперь в областях с красным уровнем запрещена работа общественного транспорта.
  • На общенациональном уровне карантин в Украине продлен Кабмином до 1 мая 2021 года. При этом власти не исключают нового локдауна.

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