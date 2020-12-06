В Киеве за сутки зарегистрировали еще полторы тысячи больных коронавирусом

В Киеве за сутки обнаружили еще полторы тысячи больных коронавирусом / Reuters

Коронавирус в Киеве не отступает. По состоянию на утро воскресенья, 6 декабря, в столице зарегистрировали 79 809 случаев заболевания.

Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в Киеве выявили 1518 случаев заражения.

Всего в столице Украины умерли 1425 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 15 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 80 киевлян, всего 25 082.

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.

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