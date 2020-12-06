В Киеве за сутки зарегистрировали еще полторы тысячи больных коронавирусом

Всего в столице Украины умерли 1425 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Коронавирус в Киеве не отступает. По состоянию на утро воскресенья, 6 декабря, в столице зарегистрировали 79 809 случаев заболевания.
Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в Киеве выявили 1518 случаев заражения.
Всего в столице Украины умерли 1425 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 15 пациентов с COVID-19.
Вылечились за сутки 80 киевлян, всего 25 082.
Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.
Коронавирус в Киеве – о чем сообщалось ранее:
- 4 декабря президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения заявил, что власти не планируют вводить жесткий карантин в Украине в декабре. Государство контролирует эпидемиологическую ситуацию, поэтому потребности в усилении карантинных мероприятий на данный момент нет.
- 26 ноября власти столицы призвали родителей воздержаться от посещения утренников во время новогодних праздников в школах и детских садиках. В КГГА подчеркнули, что сейчас в Киеве большое количество школьников и педагогов имеют подтвержденный коронавирус.
Автор: Адриана Бубновская