В Киеве заговорили об ужесточении карантина

Карантин в Киеве могут усилить / УНИАН

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что у столицы Украины есть все шансы попасть в "оранжевую" зону карантина.

Решение о включении столицы в "оранжевую" зону будет приниматься государственной комиссией ТЭБ и ЧС. Об этом Рубан сказал РБК-Украина.

"Есть все перспективы для попадания города Киева в "оранжевую" зону. Принимаются все необходимые мероприятия по недопущению этого", - заявил глава Госпотребслужбы Киева.

Отметим, в столице зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19. По состоянию на утро 4 марта в Киеве подтвердили 868 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее было поставлено 655 диагнозов.

Коронавирус в Киеве сегодня - статистика 4 марта / t.me/vitaliy_klitschko

Увеличение роста больных коронавирусом Рубан связывает с распространением инфекции в семьях и организованных коллективах. Он добавил, что в столице стало больше тяжелых и средней тяжести случаев. Причина этого в том, что граждане поздно обращаются за медицинской помощью.

Оранжевая зона карантина - что запрещено:

плановая госпитализация в больницах;

работа хостелов, турбаз и пр. за исключением гостиниц;

работа спортзалов, фитнес-центров, заведений культуры;

в ночное время работа развлекательных заведений и ресторанов (с 22:00 до 07:00);

массовые мероприятия – кроме случаев, когда на каждого человека приходится 20 квадратных метров площади, а общее число участников не превышает 100 человек;

Сюда же добавляются все ограничения желтой и зеленой зон.

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