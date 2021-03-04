В Киеве заговорили об ужесточении карантина

Не исключено, что столица попадет в "оранжевую" зону. Это связано с тем, что в Киеве зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19.
Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что у столицы Украины есть все шансы попасть в "оранжевую" зону карантина.
Решение о включении столицы в "оранжевую" зону будет приниматься государственной комиссией ТЭБ и ЧС. Об этом Рубан сказал РБК-Украина.
"Есть все перспективы для попадания города Киева в "оранжевую" зону. Принимаются все необходимые мероприятия по недопущению этого", - заявил глава Госпотребслужбы Киева.
Отметим, в столице зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19. По состоянию на утро 4 марта в Киеве подтвердили 868 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее было поставлено 655 диагнозов.
Увеличение роста больных коронавирусом Рубан связывает с распространением инфекции в семьях и организованных коллективах. Он добавил, что в столице стало больше тяжелых и средней тяжести случаев. Причина этого в том, что граждане поздно обращаются за медицинской помощью.
Оранжевая зона карантина - что запрещено:
- плановая госпитализация в больницах;
- работа хостелов, турбаз и пр. за исключением гостиниц;
- работа спортзалов, фитнес-центров, заведений культуры;
- в ночное время работа развлекательных заведений и ресторанов (с 22:00 до 07:00);
- массовые мероприятия – кроме случаев, когда на каждого человека приходится 20 квадратных метров площади, а общее число участников не превышает 100 человек;
Сюда же добавляются все ограничения желтой и зеленой зон.
Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
- По состоянию на утро четверга, 4 марта, в Украине резко подскочило число выявленных больных коронавирусом за сутки.
- За минувшие 24 часа выявлены 10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 611 детей и 388 медработников.
- Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.
- В Украине официально подтвердили два случая заражения британским штаммом коронавируса. Его выявили у двух больных из Ивано-Франковска. Оба пациента находятся под наблюдением медиков.
- В Украине за последние несколько дней выросло число летальных случаев среди пациентов, зараженных коронавирусом. Как сообщает Национальная академия наук Украины, рост смертности от COVID-19 не связан с задержками опубликования данных о коронавирусе.
- 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине. Черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко стал первым украинцем, который получил прививку против коронавируса SARS-CoV-2.