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В Киеве заработали ограничения красной зоны – что нельзя с сегодняшнего дня

23 марта 2021, 07:54

Карантин в Киеве теперь еще более жесткий. Названы правила, которых необходимо придерживаться.

В Киеве 23 марта начали действовать ограничения красной карантинной зоны
В Киеве со вторника начали действовать ограничения красной зоны карантина / УНИАН

В Киеве со вторника, 23 марта, действуют ограничения красной карантинной зоны. Власти решили, что работа транспорта не прекратится, однако будет изменена – пассажиры могут занимать только половину мест для сидения. Перевозка стоячих пассажиров запрещена.

Красная зона карантина в Киеве перестанет работать, в частности когда заболеваемость пойдет на спад и будет меньше госпитализированных.

С сегодняшнего дня в столице не могут работать спортзалы.

Что запрещено в красной карантинной зоне:

  • Заведения общественного питания не могут принимать посетителей. Не запрещена работа на вынос и на доставку;
  • Не могут принимать посетителей торгово-развлекательные центры, развлекательные заведения, заведения торговли и бытового обслуживания;
  • Не работают учреждения культуры;
  • Запрещена работа бассейнов и фитнес-центров;
  • Запрещена работа непродовольственных рынков;
  • Ученикам 5-11 классов нельзя ходить в школу;
  • Запрещено проведение массовых мероприятий. Исключение – автокинотеатры, автоконцерты и официальные спортивные мероприятия (могут проходить без зрителей).

Непродовольственные магазины могут заниматься адресной доставкой или продавать товары на вынос.

Магазины, которые занимаются продажей бытовой химии и кормов для животных, могут работать при условии, что на одного покупателя приходится площадь в 20 квадратных метров.

Главные правила карантина – ношение маски в общественных местах и соблюдение дистанции в 1,5 метра.

Читайте такжеЛокдаун по всей Украине: в НАН объяснили, чем опасен нынешний коронавирусНапомним, в Киеве в марте серьезно возросло количество заболевших коронавирусом COVID-19, врачи жаловались, что для инфицированных нет мест в больницах.

Власти решили с 20 марта до 9 апреля ужесточить ограничительные меры. Позже Минздрав включил Киев в красную зону.

В Украине карантин из-за коронавируса начался с 12 марта прошлого года. Сейчас в стране действует адаптивный карантин – судьбу ограничительных мер решают местные власти.

Всего есть четыре зоны карантина – зеленая, желтая, оранжевая и красная. В красной зоне самые строгие ограничительные меры. Раньше там была запрещена работа транспорта.

  • Справка. Коронавирус в Киеве по состоянию на 22 марта обнаружили у 152 986 человек, скончались 3 082 пациента, а выздоровели – 101 944, сообщили в Минздраве. За сутки вирус нашли у 349 человек, были госпитализированы 42 человека.
  • В столице 20 марта COVID-19 диагностирован у 434 человек, госпитализация понадобилась 42-м заболевшим.

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