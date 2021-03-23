В Киеве заработали ограничения красной зоны – что нельзя с сегодняшнего дня

В Киеве со вторника начали действовать ограничения красной зоны карантина / УНИАН

В Киеве со вторника, 23 марта, действуют ограничения красной карантинной зоны. Власти решили, что работа транспорта не прекратится, однако будет изменена – пассажиры могут занимать только половину мест для сидения. Перевозка стоячих пассажиров запрещена.

Красная зона карантина в Киеве перестанет работать, в частности когда заболеваемость пойдет на спад и будет меньше госпитализированных.

С сегодняшнего дня в столице не могут работать спортзалы.

Что запрещено в красной карантинной зоне:

Заведения общественного питания не могут принимать посетителей. Не запрещена работа на вынос и на доставку;

Не могут принимать посетителей торгово-развлекательные центры, развлекательные заведения, заведения торговли и бытового обслуживания;

Не работают учреждения культуры;

Запрещена работа бассейнов и фитнес-центров;

Запрещена работа непродовольственных рынков;

Ученикам 5-11 классов нельзя ходить в школу;

Запрещено проведение массовых мероприятий. Исключение – автокинотеатры, автоконцерты и официальные спортивные мероприятия (могут проходить без зрителей).

Непродовольственные магазины могут заниматься адресной доставкой или продавать товары на вынос.

Магазины, которые занимаются продажей бытовой химии и кормов для животных, могут работать при условии, что на одного покупателя приходится площадь в 20 квадратных метров.

Главные правила карантина – ношение маски в общественных местах и соблюдение дистанции в 1,5 метра.

Читайте такжеЛокдаун по всей Украине: в НАН объяснили, чем опасен нынешний коронавирусНапомним, в Киеве в марте серьезно возросло количество заболевших коронавирусом COVID-19, врачи жаловались, что для инфицированных нет мест в больницах.

Власти решили с 20 марта до 9 апреля ужесточить ограничительные меры. Позже Минздрав включил Киев в красную зону.

В Украине карантин из-за коронавируса начался с 12 марта прошлого года. Сейчас в стране действует адаптивный карантин – судьбу ограничительных мер решают местные власти.

Всего есть четыре зоны карантина – зеленая, желтая, оранжевая и красная. В красной зоне самые строгие ограничительные меры. Раньше там была запрещена работа транспорта.