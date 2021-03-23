В Киеве заработали ограничения красной зоны – что нельзя с сегодняшнего дня

Карантин в Киеве теперь еще более жесткий. Названы правила, которых необходимо придерживаться.
В Киеве со вторника, 23 марта, действуют ограничения красной карантинной зоны. Власти решили, что работа транспорта не прекратится, однако будет изменена – пассажиры могут занимать только половину мест для сидения. Перевозка стоячих пассажиров запрещена.
Красная зона карантина в Киеве перестанет работать, в частности когда заболеваемость пойдет на спад и будет меньше госпитализированных.
С сегодняшнего дня в столице не могут работать спортзалы.
Что запрещено в красной карантинной зоне:
- Заведения общественного питания не могут принимать посетителей. Не запрещена работа на вынос и на доставку;
- Не могут принимать посетителей торгово-развлекательные центры, развлекательные заведения, заведения торговли и бытового обслуживания;
- Не работают учреждения культуры;
- Запрещена работа бассейнов и фитнес-центров;
- Запрещена работа непродовольственных рынков;
- Ученикам 5-11 классов нельзя ходить в школу;
- Запрещено проведение массовых мероприятий. Исключение – автокинотеатры, автоконцерты и официальные спортивные мероприятия (могут проходить без зрителей).
Непродовольственные магазины могут заниматься адресной доставкой или продавать товары на вынос.
Магазины, которые занимаются продажей бытовой химии и кормов для животных, могут работать при условии, что на одного покупателя приходится площадь в 20 квадратных метров.
Главные правила карантина – ношение маски в общественных местах и соблюдение дистанции в 1,5 метра.
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Власти решили с 20 марта до 9 апреля ужесточить ограничительные меры. Позже Минздрав включил Киев в красную зону.
В Украине карантин из-за коронавируса начался с 12 марта прошлого года. Сейчас в стране действует адаптивный карантин – судьбу ограничительных мер решают местные власти.
Всего есть четыре зоны карантина – зеленая, желтая, оранжевая и красная. В красной зоне самые строгие ограничительные меры. Раньше там была запрещена работа транспорта.
- Справка. Коронавирус в Киеве по состоянию на 22 марта обнаружили у 152 986 человек, скончались 3 082 пациента, а выздоровели – 101 944, сообщили в Минздраве. За сутки вирус нашли у 349 человек, были госпитализированы 42 человека.
- В столице 20 марта COVID-19 диагностирован у 434 человек, госпитализация понадобилась 42-м заболевшим.