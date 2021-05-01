В Киеве завершился локдаун: что разрешено с 1 мая

В Киеве завершился локдаун / УНИАН

В субботу, 1 мая, в Киеве ослабили жесткие карантинные ограничения. Общественный транспорт в городе работает без спецпропусков. Также в столице разрешили работу заведений питания, кинотеатров и рынков.

Как сообщает КГГА, столица Украины перешла с красной в оранжевую зону карантина, поэтому в городе ослабили некоторые ограничения. С 1 мая в Киеве разрешили работу:

заведений торговли,

торгово-развлекательных центров,

рынков,

ярмарок,

кафе и ресторанов,

спортивных залов и фитнес-центров,

кинотеатров, других учреждений культуры,

проведение массовых мероприятий,

Центров предоставления административных услуг (по предварительной записи через электронные сервисы).

Кроме того, в городе отменяют спецпропуски для общественного транспорта. А школы и детсады откроют с 5 мая.

С 5 мая восстанавливается:

образовательный процесс в помещениях учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), высшего образования;

прием документов для зачисления детей в первые классы;

проведение профессионально-практической подготовки и государственной квалификационной аттестации в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования,

проведение аттестации соискателей высшего образования;

получение документов о профессиональном (профессионально-техническом), высшем образовании;

участие в публичной защите научных достижений в форме диссертаций и соответствующих подготовительных мероприятиях;

предоставление социальных услуг;

работа по обслуживанию граждан в ЦПАУ, ЦКС, отделах государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева.

Локдаун в Киеве – о чем сообщалось ранее: