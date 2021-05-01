В Киеве завершился локдаун: что разрешено с 1 мая

Столица Украины перешла с красной в оранжевую зону карантина, поэтому в городе ослабили некоторые ограничения.
В субботу, 1 мая, в Киеве ослабили жесткие карантинные ограничения. Общественный транспорт в городе работает без спецпропусков. Также в столице разрешили работу заведений питания, кинотеатров и рынков.
Как сообщает КГГА, столица Украины перешла с красной в оранжевую зону карантина, поэтому в городе ослабили некоторые ограничения. С 1 мая в Киеве разрешили работу:
- заведений торговли,
- торгово-развлекательных центров,
- рынков,
- ярмарок,
- кафе и ресторанов,
- спортивных залов и фитнес-центров,
- кинотеатров, других учреждений культуры,
- проведение массовых мероприятий,
- Центров предоставления административных услуг (по предварительной записи через электронные сервисы).
Кроме того, в городе отменяют спецпропуски для общественного транспорта. А школы и детсады откроют с 5 мая.
С 5 мая восстанавливается:
- образовательный процесс в помещениях учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), высшего образования;
- прием документов для зачисления детей в первые классы;
- проведение профессионально-практической подготовки и государственной квалификационной аттестации в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования,
- проведение аттестации соискателей высшего образования;
- получение документов о профессиональном (профессионально-техническом), высшем образовании;
- участие в публичной защите научных достижений в форме диссертаций и соответствующих подготовительных мероприятиях;
- предоставление социальных услуг;
- работа по обслуживанию граждан в ЦПАУ, ЦКС, отделах государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева.
Локдаун в Киеве – о чем сообщалось ранее:
- Ситуация с коронавирусом в Киеве начала стабилизироваться, и чиновники столичной администрации допустили, что Киев может покинуть красную зону карантина.
- Жесткий карантин в Киеве отменили, сообщил в среду, 28 апреля, мэр Киева Виталий Кличко.
Автор: Адриана Бубновская