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В Киеве завершился локдаун: что разрешено с 1 мая

1 мая 2021, 07:59

Столица Украины перешла с красной в оранжевую зону карантина, поэтому в городе ослабили некоторые ограничения.

Транспорт в Киеве, очререди, локдаун
В Киеве завершился локдаун / УНИАН

В субботу, 1 мая, в Киеве ослабили жесткие карантинные ограничения. Общественный транспорт в городе работает без спецпропусков. Также в столице разрешили работу заведений питания, кинотеатров и рынков.

Как сообщает КГГА, столица Украины перешла с красной в оранжевую зону карантина, поэтому в городе ослабили некоторые ограничения. С 1 мая в Киеве разрешили работу:

  • заведений торговли,
  • торгово-развлекательных центров,
  • рынков,
  • ярмарок,
  • кафе и ресторанов,
  • спортивных залов и фитнес-центров,
  • кинотеатров, других учреждений культуры,
  • проведение массовых мероприятий,
  • Центров предоставления административных услуг (по предварительной записи через электронные сервисы).

Кроме того, в городе отменяют спецпропуски для общественного транспорта. А школы и детсады откроют с 5 мая.

С 5 мая восстанавливается:

  • образовательный процесс в помещениях учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), высшего образования;
  • прием документов для зачисления детей в первые классы;
  • проведение профессионально-практической подготовки и государственной квалификационной аттестации в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования,
  • проведение аттестации соискателей высшего образования;
  • получение документов о профессиональном (профессионально-техническом), высшем образовании;
  • участие в публичной защите научных достижений в форме диссертаций и соответствующих подготовительных мероприятиях;
  • предоставление социальных услуг;
  • работа по обслуживанию граждан в ЦПАУ, ЦКС, отделах государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева.

Локдаун в Киеве – о чем сообщалось ранее:

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