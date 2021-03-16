В Киеве женщина с COVID-19 выбросилась из окна больницы

В Украине зафиксировали ряд самоубийств пациентов с коронавирусом / Reuters

В столице Украины произошло ЧП в больнице в Соломенском районе. 72-летняя женщина, которая проходила лечение в отделении для COVID-пациентов, покончила жизнь самоубийством.

Трагический инцидент произошел в городской клинической больнице №4, которая расположена на улице Соломенской, 17, передает издание Сегодня.

Женщина 1949 года рождения выпрыгнула с шестого этажа в 7 часов утра во вторник, 16 марта. От полученных травм она погибла. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Как сообщал Главред, это не единичный случай суицида среди больных, зараженных коронавирусом. У некоторых пациентов возникают проблемы с психическим здоровьем. Они страдают от тревоги, депрессии и посттравматического стрессового расстройства. Иногда это приводит к трагическим последствиям.

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