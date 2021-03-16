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В Киеве женщина с COVID-19 выбросилась из окна больницы

16 марта 2021, 10:55
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Это не единичный случай суицида среди больных, зараженных коронавирусом. У некоторых пациентов возникают проблемы с психическим здоровьем.

коронавирус,врач
В Украине зафиксировали ряд самоубийств пациентов с коронавирусом / Reuters

В столице Украины произошло ЧП в больнице в Соломенском районе. 72-летняя женщина, которая проходила лечение в отделении для COVID-пациентов, покончила жизнь самоубийством.

Трагический инцидент произошел в городской клинической больнице №4, которая расположена на улице Соломенской, 17, передает издание Сегодня.

Женщина 1949 года рождения выпрыгнула с шестого этажа в 7 часов утра во вторник, 16 марта. От полученных травм она погибла. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Как сообщал Главред, это не единичный случай суицида среди больных, зараженных коронавирусом. У некоторых пациентов возникают проблемы с психическим здоровьем. Они страдают от тревоги, депрессии и посттравматического стрессового расстройства. Иногда это приводит к трагическим последствиям.

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Коронавирус и суицид - о чем ранее писал Главред:

  • 19 ноября 2020 года в Киеве в клинической больнице №12 покончила с собой женщина, которая лечилась от коронавируса. Пенсионерка повесилась.
  • В конце сентября прошлого года в Киевской городской клинической больнице №4 (где лечат больных коронавирусом людей) за два дня произошли два эпизода суицида.
  • 20 октября в Киеве больной COVID-19 мужчина выбросился из окна больницы.
  • Коронавирус негативно влияет на психику и может спровоцировать суицидальное поведение у пациентов, у которых уже были психологические расстройства. Об этом сообщил заведующий пульмонологического отделения в Волынской областной клинической больнице Олег Яковенко.
  • Украинский педиатр Евгений Комаровский объяснил, почему пациенты с COVID-19 пытаются покончить с собой.
  • Заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии, профессор Владимир Корсунов сообщил, что именно коронавирус может подталкивать к самоубийству.
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