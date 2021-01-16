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В Китае мороженое с сухим молоком из Украины оказалось заражено коронавирусом - СМИ

16 января 2021, 10:38

Более 1660 сотрудников компании были направлены на самоизоляцию и прошли тестирование.

коронавирус
В Китае мороженое с сухим молоком из Украины оказалось заражено коронавирусом / Reuters

В Китае около пяти тысяч упаковок мороженого оказались заражены коронавирусом - тесты показали положительный результат. Теперь органы здравоохранения пытаются отслеживать людей, которые рискуют заразиться вирусом, вызывающим COVID-19.

Как сообщает Daily Mail, в муниципалитете Тяньцзинь на северо-востоке страны были обнаружены зараженные три образца мороженого местного производства. Компания Tianjin Daqiaodao Food Company определила, что около 4836 упаковок заражены коронавирусом, из которых 2089 сейчас запечатаны на складе.

Еще 1812 штук было отправлено в другие провинции и 935 поступили на местный рынок, но только 65 упаковок были проданы, согласно China Daily.

Представители здравоохранения призвали покупателей, которые взяли одну из упаковок по 450 г с мороженым, сделанным с использованием сухого молока из Украины и сыворотки из Новой Зеландии, регистрировать свои передвижения, чтобы можно было отслеживать возможные инфекции.

Более 1660 сотрудников компании были направлены на самоизоляцию и прошли тестирование.

Комментируя ситуацию, британский вирусолог из Университета Лидса доктор Стивен Гриффин сказал, что положительный тест мороженого, вероятно, был получен в результате контакта с людьми и имел "разовый" характер. Он сказал Sky News: "Скорее всего, это результат проблемы с производственным оборудованием и, возможно, проблемы с гигиеной на заводе".

По его словам, то, что мороженое содержит жиры и хранится при низких температурах, могло бы облегчить выживание вируса.

Но он добавил: "Нам, вероятно, не стоит паниковать из-за того, что каждый кусочек мороженого внезапно будет заражен коронавирусом".

Коронавирус и продукты – о чем сообщалось ранее:

  • В Китае обнаружили живой коронавирус на упаковке замороженных продуктов. Коронавирус сохранился на упаковке импортной замороженной трески. Отмечается, что при контакте с такой упаковкой человек может заразиться.
  • В Пекине супермаркеты прекратили продажу лосося после обнаружения коронавирусной инфекции в отделе морепродуктов оптового рынка "Синьфади".

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