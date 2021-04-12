В Китае объяснили скандал о малоэффективной вакцине CoronaVac

В Китае заявили, что вакцина CoronaVac малоэффективна / Reuters

Глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу, который накануне заявил о низкой эффективности созданных в Китае вакцины от коронавируса, считает, что его слова были неправильно истолкованы в СМИ.

По его словам, сказанное им это "сплошное недоразумение", а предложение комбинировать китайские вакцины для повышения их эффективности – собственным "научным видением", пишет Global Times.

"Я предлагаю рассмотреть возможность корректировки процесса вакцинации, например, количества введенных доз и их интервалов, а также последовательной вакцинации различными типами вакцин", – говорит Гао Фу.

Китайский эксперт призвал мир вакцинироваться от коронавируса, потому что преимущества вакцинации значительно перевешивают риски.

"Вакцины должны использоваться справедливо, и мир должен делиться вакцинами. Если мир не будет делиться вакцинами, вирус его разделит", – добавил Гао Фу.

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Он также отметил, что человечество впервые в своей истории сумело так быстро создать вакцины от болезни.

Напомним, что вакцина CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech является одной из тех, которые закупила Украина.

По словам, главного санврача Виктора Ляшко, ее использовать начнут 13 апреля.

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