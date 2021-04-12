В Китае признали недостаточно эффективными свои вакцины против COVID-19

Китайская вакцина CoronaVac / Reuters

Глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу, который отвечает за медицинские вопросы в стране, признал, что эффективность китайских вакцин от коронавируса — низкая.

По словам чиновника, сейчас рассматривают вариант смешивать разные препараты, чтобы достичь лучшей эффективности.

"Препараты не предоставляют очень высокого уровня защиты. Сейчас официально рассматривается вопрос, следует ли нам использовать вакцины различных технических производств для процесса иммунизации", - подчеркнул Гао Фу.

Как пишет Associated Press, Пекин уже распределил сотни миллионов доз препарата в другие страны. Также Китай пытался вызвать сомнения в эффективности западных вакцин.

Исследователи из Бразилии установили, что эффективность препарата китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd. — на уровне 50,4%. В то же время по данным самой компании, тяжелое течение COVID-19 препарат предотвращает на 80%.

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Две другие вакцины китайской корпорации Sinopharm демонстрируют эффективность в 79,3% и 72,5%. Соответствующий показатель вакцины китайского биофармацевтического гиганта — CanSino — на отметке в 65%.

Отметим, 25 марта в Украину прибыла первая партия китайской вакцины CoronaVac. Сейчас препарат проходит лабораторный контроль.

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