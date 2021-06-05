В Китае разрешили колоть вакцину от коронавируса Sinovac детям от трех лет / Фото Reuters

В Китае вакцину Sinovac разрешили использовать для детей и подростков. Такое заявление сделал председатель правления компании Инь Вэйдун.

По словам Инь Вэйдун, Китай одобрил экстренное использование вакцины Sinovac Biotech для людей от 3 до 17 лет. При этом от властей Китая будет зависеть, когда молодым китайцам предложат пройти вакцинацию, поскольку сейчас там прививки делают людям от 18 лет, сообщает Reuters.

Инь сообщил, что несовершеннолетние люди имеют все же более низкий приоритет для вакцинации по сравнению с пожилыми людьми. Однако предварительные результаты клинических испытаний фазы I и II показали, что вакцина может вызывать иммунитет у людей в возрасте от 3 до 17 лет и большинство побочных реакций были легкими.

Кроме того, Sinovac также завершил клиническое испытание фазы II, в котором участникам вводили третью бустерную дозу после завершения двух обычных инъекций. В этом случае у участников наблюдалось 10-кратное увеличение уровня антител по сравнению с предыдущими уровнями за неделю и в 20 раз за полмесяца.

В то же время Инь предупредил, что компании Sinovac все еще необходимо завершить долгосрочное наблюдение за продолжительностью антител, прежде чем она сможет дать рекомендации властям о том, когда следует вводить третью дозу вакцины.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За сутки 4 июня в Украины было привито против коронавируса 57 440 человек. Одну дозу получили 53 710 человек, полностью иммунизированы - 3730 человек.

По состоянию на 5 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 635 704 человека.

С начала прививочной кампании привито 1 177 373 человека, из них получили 1 дозу – 1 177 371 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 145 792 человека.

Справка

Sinovac Biotech является самой крупной компанией Китая, которая занимается разработкой вакцин.

Компания основана в 2001 году в Пекине. Sinovac ежегодно производит от 300 до 500 млн доз вакцин. В частности компания разработала и вывела на рынок вакцины от "птичьего" гриппа и гепатитов А и В.

Читайте такжеКуда украинцам можно будет уехать с паспортами вакцинации - ответ МИДНапомним, первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac прибыла в Украину 25 марта.

В субботу, 29 мая, в Украине открылся первый Центр массовой вакцинации против коронавирусной инфекции. Пункт начал работать в Киеве на базе Международного выставочного центра.

В МВЦ вакцинируют препаратом CoronaVac. Для вакцинации следует заранее записаться на прививку через приложение Дія. Пожилые люди могут вакцинироваться без записи.