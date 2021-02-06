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В Китае разрешили повсеместное применение вакцины Sіnovac, которую ждет Украина

6 февраля 2021, 15:07
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До этого вакцина использовалась в Китае главным образом для представителей группы повышенного риска - врачей, уборщиков, сотрудников полиции и таможни.

Коронавирус, вакцина
В Китае разрешили повсеместное применение вакцины Sіnovac / Фото Reuters

Вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech, которой собираются прививать украинцев, одобрило для повсеместного применения Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией Китая.

Таким образом производитель получил условное разрешение для регулярных поставок на рынок этого препарата, сообщает Reuters. До этого вакцина использовалась в Китае главным образом для представителей группы повышенного риска - врачей, уборщиков, сотрудников полиции и таможни, а также чиновников.

В ходе испытаний третьей фазы, проведенных в Бразилии и Турции, оценивалась эффективность вакцины-кандидата в отношении медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусной болезнью. Они имели одну и ту же первичную конечную точку - уровень эффективности препарата через 14 дней после прививки вакциной-кандидатом или плацебо.

Указано, что по состоянию на 16 декабря 2020 года в программе приняли участие 12 396 медицинских работников старше 18 лет. Всего за период наблюдения было зафиксировано 253 положительных случая.

"В Бразилии через 14 дней после вакцинации двумя дозами вакцины по графику 0, 14 дней эффективность против COVID-19 составила 50,65% для всех случаев, 83,70% для случаев, требующих лечения, и 100,00% для госпитализированных, тяжелых и летальных случаев", - гласит релиз компании.

Клинические испытания третьей фазы в Турции проходили в два этапа. Среди участников - медицинские работники на первом этапе и население - на втором этапе. Возраст участников составил от 18 до 59 лет. Всего в испытании был задействован 7 371 участник. Так, 1322 участника завершили вакцинацию двумя дозами и вошли в 14-дневный период наблюдения после получения второй дозы вакцины.

"На основании анализа 29 случаев эффективность профилактики COVID-19 составила 91,25% через 14 дней после двухдозовой вакцинации в соответствии с 0, 14-дневным графиком", - информируют в компании.

Вакцина от коронавируса для украинцев – о чем сообщалось ранее:

  • 30 декабря 2020 года в Министерстве здравоохранения Украины сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.
  • 29 января президент Украины Владимир Зеленский подписал важный закон, который дает возможность начать вакцинацию от коронавируса, а также разрешает регистрацию COVID-вакцин в экстренном режиме
  • 30 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получит вакцину Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале. По его словам, наша страна получит 117 тысяч доз вакцины.

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