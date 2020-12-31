В Китае выявили новую мутацию COVID-19

Мутировавший в Британии коронавирус обнаружили в Китае.
В Китае подтвердили первый случай заражения новым штаммом коронавируса. Исследования показали заражение британского образца вируса.
Как сообщает Straits Times со ссылкой на Китайский Центр инфекционных заболеваний, "британский" штамм выявили у 23-летней женщины из Шанхая, которая 14 декабря прилетела из Великобритании. Женщина была госпитализирована после прибытия с легкими симптомами заболевания.
Медики сделали секвенирование ее образцов ДНК из-за истории путешествия в Соединенное Королевство и аномалии в результатах испытаний на нуклеиновые кислоты. Тесты подтвердили у женщины "британскую" мутацию коронавируса.
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Новый штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.
- Сейчас страны массово закрывают транспортное сообщение с Великобританией. В ВОЗ призвали страны мира, особенно в Европе, удвоить карантинные мероприятия.
- Украинский врач Тарас Жиравецкий развенчал популярные фейки про мутацию коронавируса. По словам врача, новый штамм не опасен для детей. Никакой подтвержденной информации по этом поводу нет.
Автор: Мария Тупик