В Китае выявили новую мутацию COVID-19

Новый штамм коронавируса добрался до Китая / pixabay

​В Китае подтвердили первый случай заражения новым штаммом коронавируса. Исследования показали заражение британского образца вируса.

Как сообщает Straits Times со ссылкой на Китайский Центр инфекционных заболеваний, "британский" штамм выявили у 23-летней женщины из Шанхая, которая 14 декабря прилетела из Великобритании. Женщина была госпитализирована после прибытия с легкими симптомами заболевания.

Медики сделали секвенирование ее образцов ДНК из-за истории путешествия в Соединенное Королевство и аномалии в результатах испытаний на нуклеиновые кислоты. Тесты подтвердили у женщины "британскую" мутацию коронавируса.

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