В Китае заявили о новых видах коронавируса, которые могут передаваться людям от летучих мышей

Коронавирус мог передаться людям от панголинов - ученые / УНИАН

На юго-западе Китая у летучих мышей выявили похожие на коронавирус Sars-CoV-2 вирусы. Идентичные вирусы были обнаружены у летучих мышей и в других странах. Предполагается, что новые виды коронавируса могут передаваться людям.

Как сообщает британское издание The Guardian, об этом рассказала специалист Института вирусологии Уханя Ши Чженли. Она утверждает, что идентичные Sars-CoV-2 вирусы были найдены на юго-западе Китая и в других странах.

"Мы должны искать их не только в Китае, но и в странах Южной Азии", - отметила Чженли.

По ее словам, летучие мыши являются первоначальным носителям коронавируса. Человеку вирус мог передаться от панголинов, которых завозят контрабандой из Индии. До сих пор непонятно, как долго вирус мог распространяться в животном мире.

Аналогичной точки зрения придерживается и вирусолог Университета Сиднея в Австралии, профессор Эдвард Холмс. Он утверждает, что вирус значительную часть времени мог циркулировать среди животных перед тем, как удалось его выявить.Читайте такжеУченые установили, когда человеку нужно бояться коронавируса больше всего

Холмс допустил, что впервые человек мог заразиться коронавирусом не в Ухане или его окрестностях. Чтобы понять природу передачи вируса нужно провести исследования с большим числом животных.

"Вполне возможно, что первоначальное событие межвидовой передачи не произошло в самом Ухане или вокруг него. Возможно, этого даже не произошло в провинции Хубэй, хотя очевидно, что существует огромное количество возможных животных, которых нужно протестировать, чтобы решить эту проблему", - подчеркнул ученый.

Коронавирус COVID-19