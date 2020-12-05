В Китае заявили о новых видах коронавируса, которые могут передаваться людям от летучих мышей

Идентичные Sars-CoV-2 вирусы обнаружили у летучих мышей в Китае и за пределами государства.
На юго-западе Китая у летучих мышей выявили похожие на коронавирус Sars-CoV-2 вирусы. Идентичные вирусы были обнаружены у летучих мышей и в других странах. Предполагается, что новые виды коронавируса могут передаваться людям.
Как сообщает британское издание The Guardian, об этом рассказала специалист Института вирусологии Уханя Ши Чженли. Она утверждает, что идентичные Sars-CoV-2 вирусы были найдены на юго-западе Китая и в других странах.
"Мы должны искать их не только в Китае, но и в странах Южной Азии", - отметила Чженли.
По ее словам, летучие мыши являются первоначальным носителям коронавируса. Человеку вирус мог передаться от панголинов, которых завозят контрабандой из Индии. До сих пор непонятно, как долго вирус мог распространяться в животном мире.
Аналогичной точки зрения придерживается и вирусолог Университета Сиднея в Австралии, профессор Эдвард Холмс. Он утверждает, что вирус значительную часть времени мог циркулировать среди животных перед тем, как удалось его выявить.Читайте такжеУченые установили, когда человеку нужно бояться коронавируса больше всего
Холмс допустил, что впервые человек мог заразиться коронавирусом не в Ухане или его окрестностях. Чтобы понять природу передачи вируса нужно провести исследования с большим числом животных.
"Вполне возможно, что первоначальное событие межвидовой передачи не произошло в самом Ухане или вокруг него. Возможно, этого даже не произошло в провинции Хубэй, хотя очевидно, что существует огромное количество возможных животных, которых нужно протестировать, чтобы решить эту проблему", - подчеркнул ученый.
Коронавирус COVID-19
- Ученые Китайской академии наук сделали заявление о том, что коронавирус возник в Индии летом 2019 года. Согласно их предположениям, вирус попал от животных к людям через зараженную воду. Данную версию подвергли сомнениям из-за политических разногласий индийского и китайского государств.
- Американские ученые заявляли, что коронавирус у некоторых жителей США появился еще до того, как эпидемия возникла в Ухане. Согласно результатам исследований, это выяснилось после изучения анализов образцов крови.