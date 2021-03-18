В КМУ потребовали от Кличко компенсации за убытки из-за локдауна в Киеве

В Киеве объявили об усилении карантина / УНИАН

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко прокомментировал решение властей Киева об усилении карантинных ограничений.

Как подчеркнул он в свем Telegram-канале, решение о введении в Киеве локдауна для культурных и креативных индустрий является спорным.

"Ситуация напряженная. Хотя "оранжевая" зона сохраняется, но локдаун для культуры и креативных индустрий с 20 марта - однозначно спорное решение. Напомню, что именно культура и креативный бизнес добросовестно соблюдали и соблюдают требования санэпидем ограничений и понесли наибольшие экономические убытки из-за пандемии COVID-19", - написал Ткаченко.

Он уверен, что принимая подобное решение, нужно учитывать последствия и предложить компенсацию за убытки культуры.

"Господин мэр, так почему в этих условиях остается работать общественный транспорт - не может быть просто риторическим вопросом, согласитесь. Покажите свое неравнодушие к культурно-креативной сфере. Со стороны министерства, мы готовы помочь", - добавил Ткаченко.

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Локдаун в Киеве: