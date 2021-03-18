В КМУ потребовали от Кличко компенсации за убытки из-за локдауна в Киеве

Принимая решение о локдауне нужно учитывать последствия, уверен Александр Ткаченко.
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко прокомментировал решение властей Киева об усилении карантинных ограничений.
Как подчеркнул он в свем Telegram-канале, решение о введении в Киеве локдауна для культурных и креативных индустрий является спорным.
"Ситуация напряженная. Хотя "оранжевая" зона сохраняется, но локдаун для культуры и креативных индустрий с 20 марта - однозначно спорное решение. Напомню, что именно культура и креативный бизнес добросовестно соблюдали и соблюдают требования санэпидем ограничений и понесли наибольшие экономические убытки из-за пандемии COVID-19", - написал Ткаченко.
Он уверен, что принимая подобное решение, нужно учитывать последствия и предложить компенсацию за убытки культуры.
"Господин мэр, так почему в этих условиях остается работать общественный транспорт - не может быть просто риторическим вопросом, согласитесь. Покажите свое неравнодушие к культурно-креативной сфере. Со стороны министерства, мы готовы помочь", - добавил Ткаченко.
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Локдаун в Киеве:
- В Киеве с 20 марта вводятся жесткие карантинные ограничения, заявил мэр Виталий Кличко.
- По его словам, такие ограничения вводятся на три недели - по 9 апреля включительно.
- Будет запрещена работа заведений культуры. Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы.
- Будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.
- Подпадает под запрет проведение религиозных богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на одного человека.
- Устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других). А также на присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
- Заведения общественного питания будут работать исключительно по услуге "с собой".
- Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно.