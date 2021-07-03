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В комиссии биобезопасности при СНБО отреагировали на смерть 47-летнего украинца после Pfizer

3 июля 2021, 08:12

Пока неизвестны обстоятельства смерти гражданина, поэтому выводов лучше всего избегать, отметил академик Комиссаренко.

Вакцина
В комиссии биобезопасности при СНБО отреагировали на смерть 47-летнего украинца после Pfizer / Reuters

Председатель комиссии биобезопасности при Совете национальной безопансости и обороны (СНБО), академик Сергей Комиссаренко заявил, что случай смерти пациента после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer будет тщательно исследован, поскольку человек мог умереть и без вакцинации.

В эфире телеканала Украина 24 Комиссаренко отметил, что на сегодня Pfizer является одной из лучших вакцин от коронавируса. По его словам, пока неизвестны обстоятельства смерти гражданина, поэтому выводов лучше всего избегать.

"Для этого необходимо провести детальное обследование этого человека патологоанатомом, а затем определить причину смерти. Потому что человек, конечно, мог умереть и без всякой вакцинации. Мы знаем, сколько бывает случаев: молодые люди, остановка сердца, аритмия, еще какие-то причины. То есть, надо быть убежденным, что это связано с вакцинацией. Я думаю, во всем мире этот случай будет очень детально анализироваться", - сказал он.

Комисаренко также обратил внимание на то, что случаи тромбоза – "два на миллион" – ранее фиксировали после прививки AstraZeneca, у Pfizer "этот процент был еще ниже". Также он подчеркнул, что альтернативы вакцинации пока нет.

"Мы знаем, что Astrazeneca вызывает определенные осложнения, связанные с тромбозами, это было два случая на миллион. С Pfizer был значительно меньший процент, если приводить количественный анализ. Думаю, что это не связано с вакцинацией. Мы должны понимать, что альтернативы вакцинации нет", - сказал эксперт.

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Смерть после вакцинации препаратом Pfizer в Украине – о чем сообщалось ранее:

В Винницкой области после прививки от коронавируса умер 47-летний мужчина. По данным Минздрава, прививку мужчине сделала мобильная бригада в 13:45. В течение часа после прививки у него не зафиксировали побочных эффектов.

В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины.

Департамент здравоохранения Винницкой области сообщил, что мужчина получил прививку вакциной Comirnaty от Pfizer / BioNTech.

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