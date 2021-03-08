В Корее раскрыли данные о 8 смертях после укола вакцины AstraZeneca / Фото Reuters

В понедельник, 8 марта, в Южной Корее обнародовали предварительные результаты расследования 8 смертельных случаев, которые были зафиксированы спустя некоторое время после прививки людей препаратом от AstraZeneca – связи между вакцинацией от коронавируса и смертями не нашли.

"Мы предварительно пришли к выводу, что трудно установить какую-либо связь между побочными реакциями после вакцинации и смертью", - заявил директор Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын-Кен, сообщает Reuters.

По информации, Южная Корея начала вакцинацию жителей и работников домов престарелых и других лиц из групп риска в конце февраля, тогда почти 317 тысяч человек получили первые дозы вакцины.

После нескольких летальных случаев среди вакцинированных людей представители системы здравоохранения страны провели проверки. В частности, медики расследовали смерть восьми человек с сопутствующими заболеваниями, которые имели побочные реакции после получения Covid-вакцины производства AstraZeneca.

Во время исследования инцидентов не нашлось доказательств того, что прививки сыграли какую-то роль в наступлении смерти больных.

Побочные эффекты AstraZeneca

Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca считаются:

боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,

усталость,

озноб или лихорадка,

головная боль,

тошнота,

боль в суставах или мышцах,

затруднение дыхания.

Кроме того, к "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.

Справка

Oxford/AstraZeneca - это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Эта вакцина против COVID-19 выпускается также под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).

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