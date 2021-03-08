В Корее раскрыли данные о 8 смертях после укола вакцины AstraZeneca

Медики расследовали смерть восьми человек с сопутствующими заболеваниями, которые имели побочные реакции после получения Covid-вакцины производства AstraZeneca.
В понедельник, 8 марта, в Южной Корее обнародовали предварительные результаты расследования 8 смертельных случаев, которые были зафиксированы спустя некоторое время после прививки людей препаратом от AstraZeneca – связи между вакцинацией от коронавируса и смертями не нашли.
"Мы предварительно пришли к выводу, что трудно установить какую-либо связь между побочными реакциями после вакцинации и смертью", - заявил директор Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын-Кен, сообщает Reuters.
По информации, Южная Корея начала вакцинацию жителей и работников домов престарелых и других лиц из групп риска в конце февраля, тогда почти 317 тысяч человек получили первые дозы вакцины.
После нескольких летальных случаев среди вакцинированных людей представители системы здравоохранения страны провели проверки. В частности, медики расследовали смерть восьми человек с сопутствующими заболеваниями, которые имели побочные реакции после получения Covid-вакцины производства AstraZeneca.
Во время исследования инцидентов не нашлось доказательств того, что прививки сыграли какую-то роль в наступлении смерти больных.
Побочные эффекты AstraZeneca
Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca считаются:
- боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
- усталость,
- озноб или лихорадка,
- головная боль,
- тошнота,
- боль в суставах или мышцах,
- затруднение дыхания.
Кроме того, к "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.
Справка
Oxford/AstraZeneca - это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Эта вакцина против COVID-19 выпускается также под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).
Вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украине зарегистрировали "вакцину для бедных". Речь идет о вакцине Covishield. Дело в том, что Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до этого Индия бесплатно отправила в Бутан, Бангладеш, Мьянму, Непал, на Мальдивы и Сейшелы.
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca.
- 1 марта глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield. Вакцинация прошла перед объективами журналистов.
- 2 марта президент Украины Владимир Зеленский получил прививку от коронавируса COVID-19 в Северодонецке Луганской области.