В коронавирусных больницах Киева нет мест – врач

В киевских больницах, которые лечат больных коронавирусом, нет мест, поделился врач / Reuters

В опорных больницах Киева, которые занимаются лечение больных коронавирусом COVID-19, нет мест.

В Киевской горбольнице №12 пациентов начали размещать в чистых зонах, написал на своей странице в Facebook врач-радиолог Дмитрий Левинский.

По его данным, в медучреждении больных уже размещают в местах для персонала и на территории, которая зарезервирована для экстренных случаев.

"Поздравляю, господа киевляне. Мест в опорных больницах не осталось", – поделился врач.

В Бородянке Киевской области находится единственная в регионе районная больница, которая не занимается лечением больных коронавирусом.

"…Сегодня (17 марта – Ред.) сообщили, что в пятницу всех выписывают и закрывают под ковид", – узнал Главред.