В коронавирусных больницах Киева нет мест – врач

В одной из больниц столицы инфицированных COVID-19 размещают в чистых зонах, поделился радиолог.
В опорных больницах Киева, которые занимаются лечение больных коронавирусом COVID-19, нет мест.
В Киевской горбольнице №12 пациентов начали размещать в чистых зонах, написал на своей странице в Facebook врач-радиолог Дмитрий Левинский.
По его данным, в медучреждении больных уже размещают в местах для персонала и на территории, которая зарезервирована для экстренных случаев.
"Поздравляю, господа киевляне. Мест в опорных больницах не осталось", – поделился врач.
В Бородянке Киевской области находится единственная в регионе районная больница, которая не занимается лечением больных коронавирусом.
"…Сегодня (17 марта – Ред.) сообщили, что в пятницу всех выписывают и закрывают под ковид", – узнал Главред.
- Напомним, в Киеве в марте серьезно возросло число больных коронавирусом. В столице 16 числа вирус диагностирован у 1 121 человека – в Украине Киев оказался на первом месте по количеству выявленных инфицированных.
- Пандемия COVID-19 стартовала в марте прошлого года. В нашей стране карантин начался с 12 марта 2020-го.
- Коронавирус в Киеве по состоянию на 17 марта 2021 года обнаружен у 148 831 человека, выздоровели 99 880 пациентов, а скончались – 2 961.
- Столица находится в оранжевой зоне карантина. Мэр Виталий Кличко говорил, что Киев максимум через неделю может оказаться в красной карантинной зоне.
Автор: Екатерина Присяжнюк