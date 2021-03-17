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В коронавирусных больницах Киева нет мест – врач

17 марта 2021, 13:59
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В одной из больниц столицы инфицированных COVID-19 размещают в чистых зонах, поделился радиолог.

Врач поделился, что в больницах Киева, которые лечат больных COVID-19, нет мест
В киевских больницах, которые лечат больных коронавирусом, нет мест, поделился врач / Reuters

В опорных больницах Киева, которые занимаются лечение больных коронавирусом COVID-19, нет мест.

В Киевской горбольнице №12 пациентов начали размещать в чистых зонах, написал на своей странице в Facebook врач-радиолог Дмитрий Левинский.

По его данным, в медучреждении больных уже размещают в местах для персонала и на территории, которая зарезервирована для экстренных случаев.

"Поздравляю, господа киевляне. Мест в опорных больницах не осталось", – поделился врач.

В Бородянке Киевской области находится единственная в регионе районная больница, которая не занимается лечением больных коронавирусом.

"…Сегодня (17 марта – Ред.) сообщили, что в пятницу всех выписывают и закрывают под ковид", – узнал Главред.

  • Напомним, в Киеве в марте серьезно возросло число больных коронавирусом. В столице 16 числа вирус диагностирован у 1 121 человека – в Украине Киев оказался на первом месте по количеству выявленных инфицированных.
  • Пандемия COVID-19 стартовала в марте прошлого года. В нашей стране карантин начался с 12 марта 2020-го.
  • Коронавирус в Киеве по состоянию на 17 марта 2021 года обнаружен у 148 831 человека, выздоровели 99 880 пациентов, а скончались – 2 961.
  • Столица находится в оранжевой зоне карантина. Мэр Виталий Кличко говорил, что Киев максимум через неделю может оказаться в красной карантинной зоне.

коронавирус новости Дмитрий Левинский
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