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В "красном" областном центре Украины откроют крупнейший рынок

9 марта 2021, 14:02
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Карантин в Черновцах 2021 будет ослаблен, заявил глава города.

В Черновцах решили 10 марта разрешить полноценную работу Калиновского рынка
В Черновцах решили в среду разрешить полноценную работу крупнейшего рынка / УНИАН

Мэр Черновцов Роман Кличук сообщил, что в областном центре, который попал в красную зону карантина, снова будет полноценно работать крупнейший рынок.

В среду, 10 марта, возобновят работу непродовольственные секторы Калиновского рынка, рассказал чиновник на акции протеста, которую устроили местные бизнесмены, сообщает РБК-Украина.

По его словам, власти города просили у областных властей разъяснить, распространяются ли ограничения красной зоны на рынки смешанного типа, однако не получили ответ, и поэтому решили открыть торговую площадку.

"Поскольку от области мы не получили разъяснений, ...10 марта... Калиновский рынок будет открыт", – заявил мэр.

Напомним, 9 марта в Черновцах десятки представителей малого бизнеса устроили акцию протеста под стенами горсовета. Бизнесмены требовали ослабить карантин в Черновцах.

В Украине карантин действует с 11 марта 22 года. Сейчас в нашей стране адаптивный карантин – судьбу ограничительных мер решают местные власти. Государство поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. В зеленой зоне самые слабые ограничительные меры, а в красной – самые строгие.

"Красными" стали Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области.

Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

Зеленая зона – ограничения:

  • Масочный режим;
  • Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
  • Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

  • Все ограничения зеленой зоны;
  • Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
  • В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
  • Запрещена работа хостелов;
  • Не проводится плановая госпитализация;
  • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

  • Запрещена работа турбаз и хостелов;
  • В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
  • Прекращена плановая госпитализация;
  • Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
  • В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
  • Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

  • Не работает общественный транспорт;
  • Не работают учебные заведения;
  • Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
  • Не работают заведения культуры;
  • Не работают непродовольственные магазины и рынки.

новости Черновцов Роман Кличук
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