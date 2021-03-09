В "красном" областном центре Украины откроют крупнейший рынок

Карантин в Черновцах 2021 будет ослаблен, заявил глава города.
Мэр Черновцов Роман Кличук сообщил, что в областном центре, который попал в красную зону карантина, снова будет полноценно работать крупнейший рынок.
В среду, 10 марта, возобновят работу непродовольственные секторы Калиновского рынка, рассказал чиновник на акции протеста, которую устроили местные бизнесмены, сообщает РБК-Украина.
По его словам, власти города просили у областных властей разъяснить, распространяются ли ограничения красной зоны на рынки смешанного типа, однако не получили ответ, и поэтому решили открыть торговую площадку.
"Поскольку от области мы не получили разъяснений, ...10 марта... Калиновский рынок будет открыт", – заявил мэр.
Напомним, 9 марта в Черновцах десятки представителей малого бизнеса устроили акцию протеста под стенами горсовета. Бизнесмены требовали ослабить карантин в Черновцах.
В Украине карантин действует с 11 марта 22 года. Сейчас в нашей стране адаптивный карантин – судьбу ограничительных мер решают местные власти. Государство поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. В зеленой зоне самые слабые ограничительные меры, а в красной – самые строгие.
"Красными" стали Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
- Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
- В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
- Запрещена работа хостелов;
- Не проводится плановая госпитализация;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
- Запрещена работа турбаз и хостелов;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
- Прекращена плановая госпитализация;
- Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
- В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
- Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
- Не работает общественный транспорт;
- Не работают учебные заведения;
- Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
- Не работают заведения культуры;
- Не работают непродовольственные магазины и рынки.