В "красном" областном центре Украины откроют крупнейший рынок

В Черновцах решили в среду разрешить полноценную работу крупнейшего рынка / УНИАН

Мэр Черновцов Роман Кличук сообщил, что в областном центре, который попал в красную зону карантина, снова будет полноценно работать крупнейший рынок.

В среду, 10 марта, возобновят работу непродовольственные секторы Калиновского рынка, рассказал чиновник на акции протеста, которую устроили местные бизнесмены, сообщает РБК-Украина.

По его словам, власти города просили у областных властей разъяснить, распространяются ли ограничения красной зоны на рынки смешанного типа, однако не получили ответ, и поэтому решили открыть торговую площадку.

"Поскольку от области мы не получили разъяснений, ...10 марта... Калиновский рынок будет открыт", – заявил мэр.

Напомним, 9 марта в Черновцах десятки представителей малого бизнеса устроили акцию протеста под стенами горсовета. Бизнесмены требовали ослабить карантин в Черновцах.

В Украине карантин действует с 11 марта 22 года. Сейчас в нашей стране адаптивный карантин – судьбу ограничительных мер решают местные власти. Государство поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. В зеленой зоне самые слабые ограничительные меры, а в красной – самые строгие.

"Красными" стали Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области.