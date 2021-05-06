В "красной" зоне карантина остается одна область Украины: что изменилось

В Украине две области выходят из "красной" зоны карантина / Reuters

Запорожская и Полтавская области покинут "красную" зону эпидемиологической опасности, заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Как сообщил он в своем Telegram-канале, решение было принято по итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Министр Кабинета министров уточнил, что Запорожская и Полтавская области выйдут из "красной" зоны карантина в пятницу, 7 мая.

"Также применить на территории Запорожской и Полтавской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - рассказал Немчинов о решении комиссии по ТЭБ.

Добавим, что в соответствии с индикаторами определения уровенй эпидемической опасности, опубликованными Минздравом 6 мая, в "красной" зоне карантина остаенется только Сумская область.

/ moz.gov.ua

Карантин в Украине:

За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 6 тыс. 038 новых случаев COVID-19.

В том числе заболели 271 ребенок и 113 медицинских работников.Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 849 человек. 14 тыс. 351 человек выздоровел. Тестирований методом ПЦР осуществлено 36 тыс. 945. Летальных случаев зарегистрировано 374.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 097 тыс. 024 человека. 1 млн 711 тыс. 709 человек выздоровели. ПЦР-тестов проведено 9 млн 555 тыс. 109. Летальных случаев зарегистрировано 45 тыс. 451.