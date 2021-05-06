В "красной" зоне карантина остается одна область Украины: что изменилось

В "желтую" зону карантина перейдут две области Украины, сообщил Олег Немчинов.
Запорожская и Полтавская области покинут "красную" зону эпидемиологической опасности, заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Как сообщил он в своем Telegram-канале, решение было принято по итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Министр Кабинета министров уточнил, что Запорожская и Полтавская области выйдут из "красной" зоны карантина в пятницу, 7 мая.
"Также применить на территории Запорожской и Полтавской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - рассказал Немчинов о решении комиссии по ТЭБ.
Добавим, что в соответствии с индикаторами определения уровенй эпидемической опасности, опубликованными Минздравом 6 мая, в "красной" зоне карантина остаенется только Сумская область.
Карантин в Украине:
- За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 6 тыс. 038 новых случаев COVID-19.
- В том числе заболели 271 ребенок и 113 медицинских работников.Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 849 человек. 14 тыс. 351 человек выздоровел. Тестирований методом ПЦР осуществлено 36 тыс. 945. Летальных случаев зарегистрировано 374.
- Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.
- За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 097 тыс. 024 человека. 1 млн 711 тыс. 709 человек выздоровели. ПЦР-тестов проведено 9 млн 555 тыс. 109. Летальных случаев зарегистрировано 45 тыс. 451.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
- Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
- В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
- Запрещена работа хостелов;
- Не проводится плановая госпитализация;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
- Запрещена работа турбаз и хостелов;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
- Прекращена плановая госпитализация;
- Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
- В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
- Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
- Не работает общественный транспорт;
- Не работают учебные заведения;
- Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
- Не работают заведения культуры;
- Не работают непродовольственные магазины и рынки.