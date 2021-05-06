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В "красной" зоне карантина остается одна область Украины: что изменилось

6 мая 2021, 17:02
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В "желтую" зону карантина перейдут две области Украины, сообщил Олег Немчинов.

Красную зону карантина покинут две области
В Украине две области выходят из "красной" зоны карантина / Reuters

Запорожская и Полтавская области покинут "красную" зону эпидемиологической опасности, заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Как сообщил он в своем Telegram-канале, решение было принято по итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Министр Кабинета министров уточнил, что Запорожская и Полтавская области выйдут из "красной" зоны карантина в пятницу, 7 мая.

"Также применить на территории Запорожской и Полтавской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - рассказал Немчинов о решении комиссии по ТЭБ.

Добавим, что в соответствии с индикаторами определения уровенй эпидемической опасности, опубликованными Минздравом 6 мая, в "красной" зоне карантина остаенется только Сумская область.

/ moz.gov.ua

Карантин в Украине:

  • За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 6 тыс. 038 новых случаев COVID-19.
  • В том числе заболели 271 ребенок и 113 медицинских работников.Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 849 человек. 14 тыс. 351 человек выздоровел. Тестирований методом ПЦР осуществлено 36 тыс. 945. Летальных случаев зарегистрировано 374.
  • Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.
  • За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 097 тыс. 024 человека. 1 млн 711 тыс. 709 человек выздоровели. ПЦР-тестов проведено 9 млн 555 тыс. 109. Летальных случаев зарегистрировано 45 тыс. 451.

Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

Зеленая зона – ограничения:

  • Масочный режим;
  • Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
  • Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

  • Все ограничения зеленой зоны;
  • Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
  • В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
  • Запрещена работа хостелов;
  • Не проводится плановая госпитализация;
  • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

  • Запрещена работа турбаз и хостелов;
  • В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
  • Прекращена плановая госпитализация;
  • Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
  • В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
  • Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

  • Не работает общественный транспорт;
  • Не работают учебные заведения;
  • Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
  • Не работают заведения культуры;
  • Не работают непродовольственные магазины и рынки.
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