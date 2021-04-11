В красной зоне карантина в Украине оказались Киев и 12 областей

В красной зоне карантина в Украине находится Киев и 12 областей / УНИАН

Коронавирус в Украине не сбавляет оборотов. По состоянию на воскресенье, 11 апреля, в красной зоне карантина находятся Киев и 12 областей. Закарпатье пока не перешло в желтую зону.

Согласно обновленным данным Минздрава, в красной карантинной зоне находятся: Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В то же время в оранжевой зоне остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

А вот в желтой зоне карантина находятся Херсонская и Ивано-Франковская области. В этой зоне действуют самые мягкие карантинные ограничения - маски в общественных местах, работа ресторанов с 07:00 до 24:00, социальная дистанция в магазинах.

Отметим, накануне сообщалось, что с воскресенья, 11 апреля, "красный" уровень эпидемической опасности в Закарпатской области будет отменен, а регион отнесут к желтой зоне карантина. Но пока Минздрав оставил Закарпатье в красной зоне.

Добавим, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 12 112 человек. При этом в больницы госпитализированы 4694 человека.

По состоянию на утро воскресенья, 11 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 853 249.

За сутки умерли 235 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, выздоровели - 5034 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

В красной зоне карантина в настоящее время запрещено:

прием посетителей в ТРЦ, заведениями общепита и культуры;

проведение массовых, спортивных и других мероприятий;

прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;

деятельность непродовольственных рынков;

посещение учебных заведений, кроме дошкольных заведений и младших классов;

работа транспорта: решение принимают региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: