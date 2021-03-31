В красной зоне карантина "зависли" 11 регионов - Минздрав / Reuters

Коронавирус в Украине не снижает свою активность. По состоянию на 31 марта эпидемиологический порог коронавируса превышен в Киеве и 20 областях, и только в четырех областях ситуация не критичная. В красной зоне карантина пока без перемен.

Согласно данным Минздрава, не превышен эпидпорог в Херсонской (86,5% при норме 100%), Винницкой (92,2%), Хмельницкой (92,3%) и Черновицкой (95,2%) областях. Больше всего данный показатель превышен в Тернопольской области (206,2%). В Киеве он составляет 121,2%.

Уровень госпитализаций также не превышает норму лишь в четырех регионах: Кировоградской (40,1 при норме 60 на 100 тысяч населения), Луганской (40,3), Хмельницкой (43,3) и Донецкой (59,5) областях.

В красной зоне карантина все еще находятся Киев и 10 областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

В оранжевой зоне карантина находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

Единственным регионом в желтой зоне остается Херсонская область.

Отметим, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 11 226 жителей страны. В том числе заболел 491 ребенок и 335 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 5 558 человек; летальных случаев - 407; выздоровели - 6 405 человек.

В красной зоне карантина в настоящее время запрещено:

прием посетителей в ТРЦ, заведениями общепита и культуры;

проведение массовых, спортивных и других мероприятий;

прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;

деятельность непродовольственных рынков;

посещение учебных заведений, кроме дошкольных заведений и младших классов;

работа транспорта: решение принимают региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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