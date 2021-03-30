В красной зоне Киев и 10 областей, в больницах ажиотаж - Минздрав

Самая плохая ситуация в Винницкой области. Там показатель госпитализаций составляет 118,5 при норме 60 на 100 тысяч населения.
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. По состоянию на вторник, 30 марта, уровень госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 21 из 25 регионов. В то же время в красной зоне остаются Киев и десять областей.
Согласно обновленным данным Минздрава, уровень госпитализаций превышен в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
Соответствуют норме Донецкая, Кировоградская, Луганская и Херсонская области.
Самая плохая ситуация в Винницкой области. Здесь показатель госпитализаций составляет 118,5 при норме 60 на 100 тысяч населения. Также выше 100 показатель госпитализаций имеют Киев (108,4), Житомирская (115,6), Николаевская (106,9) и Хмельницкая (116,2) области.
В Минздраве уточнили, что на сегодня в красной зоне карантина остаются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
В оранжевой зоне карантина находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.
Единственным регионом желтой зоны карантина остается Херсонская область.
Отметим, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 10 533 жителей страны.
Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 2 597 человек; летальных случаев - 286; выздоровели - 3 576 человек.
В красной зоне карантина в настоящее время запрещено:
- прием посетителей в ТРЦ, заведениями общепита и культуры;
- проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
- прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
- деятельность непродовольственных рынков;
- посещение учебных заведений, кроме дошкольных заведений и младших классов;
- работа транспорта: решение принимают региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 15 марта глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения действуют и в работе общественного транспорта.
- 23 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.