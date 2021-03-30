В красной зоне Киев и 10 областей, в больницах ажиотаж - Минздрав

В красной зоне Киев и 10 областей / УНИАН

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. По состоянию на вторник, 30 марта, уровень госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 21 из 25 регионов. В то же время в красной зоне остаются Киев и десять областей.

Согласно обновленным данным Минздрава, уровень госпитализаций превышен в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Соответствуют норме Донецкая, Кировоградская, Луганская и Херсонская области.

Самая плохая ситуация в Винницкой области. Здесь показатель госпитализаций составляет 118,5 при норме 60 на 100 тысяч населения. Также выше 100 показатель госпитализаций имеют Киев (108,4), Житомирская (115,6), Николаевская (106,9) и Хмельницкая (116,2) области.

В Минздраве уточнили, что на сегодня в красной зоне карантина остаются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

В оранжевой зоне карантина находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

Единственным регионом желтой зоны карантина остается Херсонская область.

Отметим, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 10 533 жителей страны.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 2 597 человек; летальных случаев - 286; выздоровели - 3 576 человек.

В красной зоне карантина в настоящее время запрещено:

прием посетителей в ТРЦ, заведениями общепита и культуры;

проведение массовых, спортивных и других мероприятий;

прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;

деятельность непродовольственных рынков;

посещение учебных заведений, кроме дошкольных заведений и младших классов;

работа транспорта: решение принимают региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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