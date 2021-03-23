В красной зоне ужесточили требования карантина к жителям

Постановление правительства ужесточает масочный режим на всех территориях общего пользования.
Появились новые ограничения красной зоны: жителям этих регионов запретили гулять без защитной маски. Теперь без маски нельзя даже просто выйти на улицу.
Напомним, на сегодня в красной зоне уже девять регионов: Киев, а также Киевская, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
Постановление правительства ужесточает масочный режим на всех территориях общего пользования. К ним относятся:
- улицы;
- площади;
- парки;
- пляжи;
- дороги.
Во время ношения маска должна прикрывать рот и нос.
Карантин в Украине: новости
- На общенациональном уровне карантин в Украине продлен Кабмином до 1 мая 2021 года.
- Кабмин переложил ответственность за остановку транспорта в красной зоне на регионы. Региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будут самостоятельно принимать решение о работе транспорта.
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения будут и в работе общественного транспорта.
- 22 марта локдаун во Львове из-за коронавируса продлили. Кроме дополнительных кроватей, городские и областные больницы остро нуждаются в медицинских работниках, заявил мэр Львова.
"Красная" зона карантина
Министерство здравоохранения опубликовало разъяснения о том, какими будут четыре зоны, на которые в зависимости от эпидемической ситуации разделят регионы Украины по уровню опасности распространения коронавируса.
Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.
В "Красной" зоне карантина запрещены:
- работа общественного транспорта;
- посещение образовательных учреждений;
- работа ТРЦ, кафе и ресторанов.
- плановая госпитализация (кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи);
- работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
- прием новых смен в детских лагерях;
- не более одного человека на 20 кв. м и не более 100 человек на массовых мероприятиях;