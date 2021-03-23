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В красной зоне ужесточили требования карантина к жителям

23 марта 2021, 15:09
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Постановление правительства ужесточает масочный режим на всех территориях общего пользования.

Ограничения красной зоны усилили что нового
Ограничения красной зоны усилили: что нового / УНИАН

Появились новые ограничения красной зоны: жителям этих регионов запретили гулять без защитной маски. Теперь без маски нельзя даже просто выйти на улицу.

Напомним, на сегодня в красной зоне уже девять регионов: Киев, а также Киевская, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

Постановление правительства ужесточает масочный режим на всех территориях общего пользования. К ним относятся:

  • улицы;
  • площади;
  • парки;
  • пляжи;
  • дороги.

Во время ношения маска должна прикрывать рот и нос.

Карантин в Украине: новости

  • На общенациональном уровне карантин в Украине продлен Кабмином до 1 мая 2021 года.
  • Кабмин переложил ответственность за остановку транспорта в красной зоне на регионы. Региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будут самостоятельно принимать решение о работе транспорта.
  • 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения будут и в работе общественного транспорта.
  • 22 марта локдаун во Львове из-за коронавируса продлили. Кроме дополнительных кроватей, городские и областные больницы остро нуждаются в медицинских работниках, заявил мэр Львова.

"Красная" зона карантина

Министерство здравоохранения опубликовало разъяснения о том, какими будут четыре зоны, на которые в зависимости от эпидемической ситуации разделят регионы Украины по уровню опасности распространения коронавируса.

Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.

В "Красной" зоне карантина запрещены:

  • работа общественного транспорта;
  • посещение образовательных учреждений;
  • работа ТРЦ, кафе и ресторанов.
  • плановая госпитализация (кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи);
  • работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
  • прием новых смен в детских лагерях;
  • не более одного человека на 20 кв. м и не более 100 человек на массовых мероприятиях;
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