В красной зоне ужесточили требования карантина к жителям

Ограничения красной зоны усилили: что нового / УНИАН

Появились новые ограничения красной зоны: жителям этих регионов запретили гулять без защитной маски. Теперь без маски нельзя даже просто выйти на улицу.

Напомним, на сегодня в красной зоне уже девять регионов: Киев, а также Киевская, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

Постановление правительства ужесточает масочный режим на всех территориях общего пользования. К ним относятся:

улицы;

площади;

парки;

пляжи;

дороги.

Во время ношения маска должна прикрывать рот и нос.

Карантин в Украине: новости

На общенациональном уровне карантин в Украине продлен Кабмином до 1 мая 2021 года.

Кабмин переложил ответственность за остановку транспорта в красной зоне на регионы. Региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будут самостоятельно принимать решение о работе транспорта.

20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения будут и в работе общественного транспорта.

22 марта локдаун во Львове из-за коронавируса продлили. Кроме дополнительных кроватей, городские и областные больницы остро нуждаются в медицинских работниках, заявил мэр Львова.