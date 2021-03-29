В красную зону карантина попала еще одна область

Согласно обновленным данным Министерства здравоохранения, в красной зоне карантина находятся Киев и десять областей.
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. Несмотря на небольшой спад на выходных, Министерство здравоохранения решило расширить "красную" зону карантина. Теперь в нее входят 11 регионов – 29 марта добавилась Черниговская область.
Согласно обновленным данным Минздрава, в красной зоне карантина находятся Киев и десять областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
"Оранжевыми" зонами остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.
Единственным регионом "желтой" зоны остается Херсонская область.
При этом лишь в четырех областях не превышен уровень госпитализаций: Донецкая, Кировоградская, Луганская и Херсонская. В Киеве этот показатель составляет 106,7 при норме 60 на 100 тысяч населения.
Отметим, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 8 346 жителей страны. В том числе заболели 344 ребенка и 140 медработников.
За минувшие 24 часа госпитализированы 3 129 человек; летальных случаев - 178; выздоровели - 2 875 человек.
В Черниговской области, которая попала в красную зону, за сутки выявили 147 случаев заражения коронавирусом.
В красной зоне карантина в настоящее время запрещено:
- прием посетителей в ТРЦ, заведениями общепита и культуры;
- проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
- прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
- деятельность непродовольственных рынков;
- посещение учебных заведений, кроме дошкольных заведений и младших классов;
- работа транспорта: решение принимают региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 15 марта глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения действуют и в работе общественного транспорта.
- По состоянию на 28 марта в красной зоне карантина находились Киев и девять областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая.