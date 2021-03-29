В красную зону карантина попала еще одна область / Фото Reuters

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. Несмотря на небольшой спад на выходных, Министерство здравоохранения решило расширить "красную" зону карантина. Теперь в нее входят 11 регионов – 29 марта добавилась Черниговская область.

Согласно обновленным данным Минздрава, в красной зоне карантина находятся Киев и десять областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

"Оранжевыми" зонами остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

Единственным регионом "желтой" зоны остается Херсонская область.

При этом лишь в четырех областях не превышен уровень госпитализаций: Донецкая, Кировоградская, Луганская и Херсонская. В Киеве этот показатель составляет 106,7 при норме 60 на 100 тысяч населения.

Отметим, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 8 346 жителей страны. В том числе заболели 344 ребенка и 140 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 3 129 человек; летальных случаев - 178; выздоровели - 2 875 человек.

В Черниговской области, которая попала в красную зону, за сутки выявили 147 случаев заражения коронавирусом.

В красной зоне карантина в настоящее время запрещено:

прием посетителей в ТРЦ, заведениями общепита и культуры;

проведение массовых, спортивных и других мероприятий;

прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;

деятельность непродовольственных рынков;

посещение учебных заведений, кроме дошкольных заведений и младших классов;

работа транспорта: решение принимают региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее: