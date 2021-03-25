В красную зону Украины попали еще две области

В красную карантинную зону Украины попали еще две области / УНИАН

В Украине по состоянию на четверг, 25 марта, возросло количество областей, которые находятся в красной зоне карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

"Красными" стали Черкасская и Николаевская области, сообщили в Минздраве.

В Украине по-прежнему нет зеленых зон карантина, только один регион остается "желтым", а все остальные области попали в оранжевую зону.

Красная зона в Украине – список территорий:

Николаевская область;

Черкасская область;

Киевская область;

Житомирская область;

Львовская область;

Ивано-Франковская область;

Закарпатская область;

Черновицкая область;

Одесская область;

Сумская область;

Киев.

Красная зона Украины – ограничения:

Не могут работать учреждения культуры;

В транспорте пассажиры могут занять только половину мест для сидения;

Запрещена работа непродовольственных рынков, бассейнов и фитнес-центров;

Заведения общественного питания не могут принимать посетителей. Разрешена работа на вынос и на доставку;

Ученикам 5-11 классов запретили ходить в школу;

Торгово-развлекательные центры, развлекательные заведения, заведения торговли и бытового обслуживания не могут принимать посетителей;

Нельзя проводить массовые мероприятия. Исключение – автоконцерты, автокинотеатры и официальные спортивные мероприятия (могут проходить без зрителей).

Изменены правила работы магазинов, которые продают корма для животных и бытовую химию – они могут принимать количество посетителей, которое рассчитывается по формуле один человек на 20 квадратных метров.

/ Скриншот с moz.gov.ua

/ Скриншот с moz.gov.ua

Напомним, в марте в Украине значительно возросло количество больных коронавирусом. В нашей стране 24 марта нашли рекордное количество инфицированных – 16 669 человек.

В этот же день рекордным стало количество жертв COVID-19 – скончались 362 пациента.

По состоянию на утро 25 марта коронавирус нашли у 1 596 575 человек, выздоровели 1 283 020 пациентов, а скончались – 31 135.

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