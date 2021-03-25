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В красную зону Украины попали еще две области

25 марта 2021, 13:54
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В нашей стране уже стали "красными" десять регионов.

В красную зону карантина попали еще две области Украины
В красную карантинную зону Украины попали еще две области / УНИАН

В Украине по состоянию на четверг, 25 марта, возросло количество областей, которые находятся в красной зоне карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

"Красными" стали Черкасская и Николаевская области, сообщили в Минздраве.

В Украине по-прежнему нет зеленых зон карантина, только один регион остается "желтым", а все остальные области попали в оранжевую зону.

Красная зона в Украине – список территорий:

  • Николаевская область;
  • Черкасская область;
  • Киевская область;
  • Житомирская область;
  • Львовская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Закарпатская область;
  • Черновицкая область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Киев.

Красная зона Украины – ограничения:

  • Не могут работать учреждения культуры;
  • В транспорте пассажиры могут занять только половину мест для сидения;
  • Запрещена работа непродовольственных рынков, бассейнов и фитнес-центров;
  • Заведения общественного питания не могут принимать посетителей. Разрешена работа на вынос и на доставку;
  • Ученикам 5-11 классов запретили ходить в школу;
  • Торгово-развлекательные центры, развлекательные заведения, заведения торговли и бытового обслуживания не могут принимать посетителей;
  • Нельзя проводить массовые мероприятия. Исключение – автоконцерты, автокинотеатры и официальные спортивные мероприятия (могут проходить без зрителей).

Изменены правила работы магазинов, которые продают корма для животных и бытовую химию – они могут принимать количество посетителей, которое рассчитывается по формуле один человек на 20 квадратных метров.

/ Скриншот с moz.gov.ua
/ Скриншот с moz.gov.ua

Напомним, в марте в Украине значительно возросло количество больных коронавирусом. В нашей стране 24 марта нашли рекордное количество инфицированных – 16 669 человек.

В этот же день рекордным стало количество жертв COVID-19 – скончались 362 пациента.

По состоянию на утро 25 марта коронавирус нашли у 1 596 575 человек, выздоровели 1 283 020 пациентов, а скончались – 31 135.

Карантин в Украине из-за COVID-19 – что нужно знать

  • Из-за коронавируса карантин в нашей стране действует с 12 марта прошлого года. Сначала ограничительные меры были жесткими и общенациональными, а потом стали более мягкими.
  • Карантин сделали адаптивным – судьбу ограничительных мер доверили местным властям.
  • В конце 2020-го из-за значительного увеличения количества больных Кабмин решил ввести жесткий карантин – локдаун действовал в январе текущего года.
  • После локдауна снова начал действовать адаптивный карантин. В Украине есть четыре зоны карантина – зеленая, желтая, оранжевая и красная. В зеленой зоне самые слабые ограничения, а в красной – самые строгие.
  • В начале марта глава Минздрава Максим Степанов говорил, что в Украине могут ввести новый локдаун, в частности если в красной карантинной зоне окажутся более 13 регионов.

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