В красную зону Украины попали еще две области

В нашей стране уже стали "красными" десять регионов.
В Украине по состоянию на четверг, 25 марта, возросло количество областей, которые находятся в красной зоне карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
"Красными" стали Черкасская и Николаевская области, сообщили в Минздраве.
В Украине по-прежнему нет зеленых зон карантина, только один регион остается "желтым", а все остальные области попали в оранжевую зону.
Красная зона в Украине – список территорий:
- Николаевская область;
- Черкасская область;
- Киевская область;
- Житомирская область;
- Львовская область;
- Ивано-Франковская область;
- Закарпатская область;
- Черновицкая область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Киев.
Красная зона Украины – ограничения:
- Не могут работать учреждения культуры;
- В транспорте пассажиры могут занять только половину мест для сидения;
- Запрещена работа непродовольственных рынков, бассейнов и фитнес-центров;
- Заведения общественного питания не могут принимать посетителей. Разрешена работа на вынос и на доставку;
- Ученикам 5-11 классов запретили ходить в школу;
- Торгово-развлекательные центры, развлекательные заведения, заведения торговли и бытового обслуживания не могут принимать посетителей;
- Нельзя проводить массовые мероприятия. Исключение – автоконцерты, автокинотеатры и официальные спортивные мероприятия (могут проходить без зрителей).
Изменены правила работы магазинов, которые продают корма для животных и бытовую химию – они могут принимать количество посетителей, которое рассчитывается по формуле один человек на 20 квадратных метров.
Напомним, в марте в Украине значительно возросло количество больных коронавирусом. В нашей стране 24 марта нашли рекордное количество инфицированных – 16 669 человек.
В этот же день рекордным стало количество жертв COVID-19 – скончались 362 пациента.
По состоянию на утро 25 марта коронавирус нашли у 1 596 575 человек, выздоровели 1 283 020 пациентов, а скончались – 31 135.
Карантин в Украине из-за COVID-19 – что нужно знать
- Из-за коронавируса карантин в нашей стране действует с 12 марта прошлого года. Сначала ограничительные меры были жесткими и общенациональными, а потом стали более мягкими.
- Карантин сделали адаптивным – судьбу ограничительных мер доверили местным властям.
- В конце 2020-го из-за значительного увеличения количества больных Кабмин решил ввести жесткий карантин – локдаун действовал в январе текущего года.
- После локдауна снова начал действовать адаптивный карантин. В Украине есть четыре зоны карантина – зеленая, желтая, оранжевая и красная. В зеленой зоне самые слабые ограничения, а в красной – самые строгие.
- В начале марта глава Минздрава Максим Степанов говорил, что в Украине могут ввести новый локдаун, в частности если в красной карантинной зоне окажутся более 13 регионов.