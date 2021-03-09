В "красных" областях карантина запретили общественный транспорт

Под запрет попали регулярные и нерегулярные транспортные перевозки пассажиров. Однако есть и ряд исключений.
Перечень ограничений в красной зоне карантина расширен: теперь в областях с красным уровнем запрещена работа общественного транспорта.
Как сообщил Telegram-канал Коронавирус Инфо, под запрет попали регулярные и нерегулярные транспортные перевозки пассажиров. Однако есть и ряд исключений.
Так, под ограничения не подпадают перевозки пассажиров:
- на легковых автомобилях – до 5 человек включая водителя, но не считая детей;
- на служебном или арендованном автотранспорте в пределах количества мест для сидения – при условии, что Нацполиция проинформирована про маршрут следования;
- специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении – при согласовании с Минздравом и Министерством инфраструктуры;
- специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении – при согласовании с облгосадминистрацией.
Напомним, что на сегодня в красной зоне карантина находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
Карантин в Украине: новости
- В Минздраве назвали условия введения нового локдауна. Нашей стране грозит тяжелый "коронавирусный" период, предупредил Степанов.
- Половина Украины близка к красной зоне карантина. В то же время ситуация в Прикарпатье стабилизирована, заверил Шмыгаль со ссылкой на данные Минздрава.
- Карантин в Украине на общенациональном уровне продлен правительством до 1 мая 2021 года.
Автор: Диана Беловодская