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В "красных" областях карантина запретили общественный транспорт

9 марта 2021, 18:44
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Под запрет попали регулярные и нерегулярные транспортные перевозки пассажиров. Однако есть и ряд исключений.

Карантин в Украине в красной зоне запретили общественный транспорт
Карантин в Украине: в красной зоне запретили общественный транспорт / Фото galka.if.ua

Перечень ограничений в красной зоне карантина расширен: теперь в областях с красным уровнем запрещена работа общественного транспорта.

Как сообщил Telegram-канал Коронавирус Инфо, под запрет попали регулярные и нерегулярные транспортные перевозки пассажиров. Однако есть и ряд исключений.

Так, под ограничения не подпадают перевозки пассажиров:

  • на легковых автомобилях – до 5 человек включая водителя, но не считая детей;
  • на служебном или арендованном автотранспорте в пределах количества мест для сидения – при условии, что Нацполиция проинформирована про маршрут следования;
  • специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении – при согласовании с Минздравом и Министерством инфраструктуры;
  • специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении – при согласовании с облгосадминистрацией.

Напомним, что на сегодня в красной зоне карантина находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Карантин в Украине в красной зоне запретили общественный транспорт
Карантин в Украине: в красной зоне запретили общественный транспорт / Telegram-канал Коронавирус Инфо

Карантин в Украине: новости

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