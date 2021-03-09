В "красных" областях карантина запретили общественный транспорт

Карантин в Украине: в красной зоне запретили общественный транспорт / Фото galka.if.ua

Перечень ограничений в красной зоне карантина расширен: теперь в областях с красным уровнем запрещена работа общественного транспорта.

Как сообщил Telegram-канал Коронавирус Инфо, под запрет попали регулярные и нерегулярные транспортные перевозки пассажиров. Однако есть и ряд исключений.

Так, под ограничения не подпадают перевозки пассажиров:

на легковых автомобилях – до 5 человек включая водителя, но не считая детей;

на служебном или арендованном автотранспорте в пределах количества мест для сидения – при условии, что Нацполиция проинформирована про маршрут следования;

специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении – при согласовании с Минздравом и Министерством инфраструктуры;

специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении – при согласовании с облгосадминистрацией.

Напомним, что на сегодня в красной зоне карантина находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Карантин в Украине: в красной зоне запретили общественный транспорт / Telegram-канал Коронавирус Инфо

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