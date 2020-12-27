УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Кремле озвучили решение Путина насчет вакцинации от COVID-19

27 декабря 2020, 13:52
Прослушать новость
Остановить

Стало известно, хочет ли президент уколоть себе российскую вакцину.

Путин принял решение насчет вакцинации от коронавируса, сказал Песков – Российская вакцина от ковид
Владимир Путин принял решение насчет вакцинации от коронавируса, сказал его спикер / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин решил привиться от коронавируса COVID-19 отечественной вакциной.

Глава РФ ждал завершения всех формальностей, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву для программы Москва. Кремль. Путин, фрагмент которого ведущий опубликовал в Telegram.

По словам Пескова, Путин заявил, что будет делать прививку от COVID-19.

"Путин сказал, что будет прививаться от коронавируса, ждал завершения всех формальностей", – привел слова пресс-секретаря Соловьев.

Российская вакцина от коронавируса – что нужно знать

  • В августе в РФ была зарегистрирована вакцину от коронавируса Спутник V, разработанная центром им. Гамалеи. Российский препарат стал первым зарегистрированным в мире, однако его не одобрили во Всемирной организации здравоохранения, поскольку он не прошел все необходимые испытания.
  • Владимир Путин говорил, что одной из его дочерей дважды вводили отечественную вакцину.
  • Позже Дмитрий Песков сказал, что президент еще не вакцинирован российским препаратом, поскольку он не был сертифицирован.
Владимир Путин Владимир Соловьев Дмитрий Песков российская вакцина
Сейчас вы просматриваете новость «В Кремле озвучили решение Путина насчет вакцинации от COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Перенос жесткого карантина в Украине: в Минздраве объяснили ситуациюПеренос жесткого карантина в Украине: в Минздраве объяснили ситуацию Украина под ударом: врач рассказал, какие регионы атакует новый штамм COVID-19Украина под ударом: врач рассказал, какие регионы атакует новый штамм COVID-19 Остановка транспорта и тотальный локдаун: в Раде объяснили инициативуОстановка транспорта и тотальный локдаун: в Раде объяснили инициативу Как избежать пневмонии при коронавирусе: врач назвал действенный методКак избежать пневмонии при коронавирусе: врач назвал действенный метод Коронавирус в Украине 24 декабря: число зараженных превысило миллионКоронавирус в Украине 24 декабря: число зараженных превысило миллион
Следующий материал

Последние новости

14:33
Песков обвинил Киев в пассивности по Донбассу
14:23
"Ковбойская атака": у Путина раскипятились из-за санкций США против Северного потока – 2 Видео
14:10
Гороскоп на 28 декабря для всех: возможность заработка, скачок сил и оживление мыслей Видео
14:00
В поисках вдохновения: простой и модный новогодний макияж 2021 - фото Фото
13:54
У Зеленского анонсировали "налоговые каникулы" для ФОПов: названы сроки Видео
Реклама
13:52
В Кремле озвучили решение Путина насчет вакцинации от COVID-19
13:51
Создатели Assassin's Creed поделились концептами отменённой игры в сеттинге киберпанка Фото
13:48
В ТКГ по Донбассу заявили, что Кравчук бесит Москву Видео
13:23
Украинский историк назвал Деда Мороза прикрывавшим репрессии советским пропагандистом Видео
13:11
Онлайн-магазин Epic Games Store продолжает праздничную раздачу бесплатных игр
13:05
Врач "сбила" эйфорию из-за вакцинации от COVID-19 и указала на серьезную проблему Украины
12:33
Онлайн-обучение во время локдауна: Шкарлет раскрыл детали Видео
12:20
В Германии предупредили об угрозе ракетного удара по Европе Видео
11:59
Скандальный подарок Лаврову: в Сербии рассказали, как украинскую икону вывезли из Луганска
11:45
Расплата за помощь: СМИ узнали, каким ФОПам в локдаун грозят проверки, и что делать
11:30
Коронавирус-мутант в Украине: врач предупредил об опасности Видео
11:16
Британские ученые испытывают сильное лекарство против коронавируса Видео
10:52
Гороскоп для всех на 27 декабря 2020 года: темные события и встреча с будущим мужем Видео
10:50
В моду на 2021 год входят любимые кроссовки принцессы Дианы - фото Фото
10:28
Убийство разведчика на Херсонщине: активист раскрыл подробности
Реклама
09:54
Биткоин опять взлетел – за сутки стоимость криптовалюты превысила 27 тысяч долларов Видео
09:53
Зачем диктатору Путину проводить выборы в России мнение
09:27
Синоптик назвал регионы Украины, которым грозит самая противная погода
09:25
Киев лидирует по числу новых диагнозов COVID-19 за сутки Видео
08:44
Почему компромисс между властью и ФОПами невозможен мнение
08:42
В США расстреляли людей на съемках клипа и в боулинг-клубе, погибли подростки
08:37
Полнолуние в декабре 2020: астролог назвала главные угрозы Видео
08:16
Коронавирус в Украине 27 декабря – за сутки выявили более 6 тысяч случаев заражения Видео
07:43
Как перестать грызть ногти навсегда: 6 действенных способов Видео
07:27
Исторический день: в Европе началась вакцинация от коронавируса Видео
07:16
Историк оценил шансы Навального стать президентом России Видео
06:56
Мороженое для друзей президента мнение
06:02
Путин добивает Лукашенко: Беларусь превращается в Лугандонию – эксперт Видео
05:33
Как избежать пневмонии при коронавирусе: врач назвал действенный метод Видео
05:01
Угроза новой аннексии: экс-нардеп раскрыл планы России по Украине Видео
04:22
В ВОЗ призвали готовиться к новым эпидемиям после пандемии COVID-19 Видео
03:40
Эксперт назвала новый тренд в климате Украины Видео
02:55
Анастасия Приходько показала голую попу на пикантном фото
02:13
Что купить детям на Новый год: диетолог назвала полезные сладости
00:56
Навальный мог остаться "овощем": в РФ объяснили провал отравления Новичком Видео
Реклама
00:31
Жестоко били в мешке: во Львове подростки издевались над собакой Видео
26 декабря, суббота
23:51
Ротару не может продать отель в Крыму по одной причине
23:35
Коронавирус в Украине 26 декабря – за сутки выявили почти 8 тысяч больных Видео
23:08
Владельцев смартфонов предупредили о скорых проблемах с WhatsApp
22:40
Его не повесят: Ходорковский рассказал, что ждет Лукашенко Видео
22:37
Шмыгаль озвучил процент роста экономики в 2021 году Видео
21:59
В Крыму пошли трещины по копии Керченского моста: фото
21:43
Новогодний "подарок": украинцев ждет новое подорожание газа Видео
21:24
Трамп сравнил США с Афганистаном и сделал заявление в адрес Байдена Видео
21:04
Меладзе и Лобода выступили в Киеве с нарушением норм карантина Фото
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять