В Кремле озвучили решение Путина насчет вакцинации от COVID-19

Владимир Путин принял решение насчет вакцинации от коронавируса, сказал его спикер / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин решил привиться от коронавируса COVID-19 отечественной вакциной.

Глава РФ ждал завершения всех формальностей, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву для программы Москва. Кремль. Путин, фрагмент которого ведущий опубликовал в Telegram.

По словам Пескова, Путин заявил, что будет делать прививку от COVID-19.

"Путин сказал, что будет прививаться от коронавируса, ждал завершения всех формальностей", – привел слова пресс-секретаря Соловьев.

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