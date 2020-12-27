В Кремле озвучили решение Путина насчет вакцинации от COVID-19

Стало известно, хочет ли президент уколоть себе российскую вакцину.
Президент Российской Федерации Владимир Путин решил привиться от коронавируса COVID-19 отечественной вакциной.
Глава РФ ждал завершения всех формальностей, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву для программы Москва. Кремль. Путин, фрагмент которого ведущий опубликовал в Telegram.
По словам Пескова, Путин заявил, что будет делать прививку от COVID-19.
"Путин сказал, что будет прививаться от коронавируса, ждал завершения всех формальностей", – привел слова пресс-секретаря Соловьев.
Российская вакцина от коронавируса – что нужно знать
- В августе в РФ была зарегистрирована вакцину от коронавируса Спутник V, разработанная центром им. Гамалеи. Российский препарат стал первым зарегистрированным в мире, однако его не одобрили во Всемирной организации здравоохранения, поскольку он не прошел все необходимые испытания.
- Владимир Путин говорил, что одной из его дочерей дважды вводили отечественную вакцину.
- Позже Дмитрий Песков сказал, что президент еще не вакцинирован российским препаратом, поскольку он не был сертифицирован.
Автор: Екатерина Присяжнюк