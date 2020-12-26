В Кремле сделали заявление о вакцинации Путина от COVID-19

Путин пока не сделал прививку от COVID-19 - Песков / Reuters

Российский президент Владимир Путин лично скажет о том, когда он сделает прививку против коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в комментарии информагентству РИА Новости, Путин должен об этом рассказать.

"Он сообщит сам", - подчеркнул спикер Кремля.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в субботу, 26 декабря, заявил, что российский препарат Спутник V уже одобрен для вакцинации пожилых людей, старше 60 лет. Как утверждают россияне, исследования показали эффективности и безопасность практического применения вакцины.Читайте такжеВ Кремле объяснили, почему Путину не ввели российскую вакцину от COVID-19

Вакцинация от COVID-19 в России