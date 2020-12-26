В Кремле сделали заявление о вакцинации Путина от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин намерен сделать прививку от коронавируса.
Российский президент Владимир Путин лично скажет о том, когда он сделает прививку против коронавирусной инфекции COVID-19.
Как сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в комментарии информагентству РИА Новости, Путин должен об этом рассказать.
"Он сообщит сам", - подчеркнул спикер Кремля.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в субботу, 26 декабря, заявил, что российский препарат Спутник V уже одобрен для вакцинации пожилых людей, старше 60 лет. Как утверждают россияне, исследования показали эффективности и безопасность практического применения вакцины.Читайте такжеВ Кремле объяснили, почему Путину не ввели российскую вакцину от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 в России
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 24 ноября заявил, что Владимир Путин не прививался от коронавируса вакциной Спутник V, поскольку препарат не прошел полноценный процесс сертификации, а сама кампания по вакцинации на тот момент еще не стартовала.
- Сам Дмитрий Песков, который переболел коронавирусом летом, заявил, что он пока не намерен вакцинироваться. По словам у него и его семьи анализ выявил высокий уровень антител к коронавирусной инфекции, поэтому было принято решение пока не прививаться от COVID-19.
- В ВОЗ ранее подвергали критике процесс лицензирования российской вакцины от коронавируса, так как препарат был зарегистрирован еще до того, как прошла третья фаза клинических исследований. В Организации подчеркивали, что позиция РФ нарушает процедуру лицензирования вакцин, вследствие чего возникают вопросы к безопасности и эффективности применения российского препарата.
Автор: Андрей Ганжа