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В Кремле сделали заявление о вакцинации Путина от COVID-19

26 декабря 2020, 15:01
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Президент РФ Владимир Путин намерен сделать прививку от коронавируса.

Путин
Путин пока не сделал прививку от COVID-19 - Песков / Reuters

Российский президент Владимир Путин лично скажет о том, когда он сделает прививку против коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в комментарии информагентству РИА Новости, Путин должен об этом рассказать.

"Он сообщит сам", - подчеркнул спикер Кремля.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в субботу, 26 декабря, заявил, что российский препарат Спутник V уже одобрен для вакцинации пожилых людей, старше 60 лет. Как утверждают россияне, исследования показали эффективности и безопасность практического применения вакцины.Читайте такжеВ Кремле объяснили, почему Путину не ввели российскую вакцину от COVID-19

Вакцинация от COVID-19 в России

  • Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 24 ноября заявил, что Владимир Путин не прививался от коронавируса вакциной Спутник V, поскольку препарат не прошел полноценный процесс сертификации, а сама кампания по вакцинации на тот момент еще не стартовала.
  • Сам Дмитрий Песков, который переболел коронавирусом летом, заявил, что он пока не намерен вакцинироваться. По словам у него и его семьи анализ выявил высокий уровень антител к коронавирусной инфекции, поэтому было принято решение пока не прививаться от COVID-19.
  • В ВОЗ ранее подвергали критике процесс лицензирования российской вакцины от коронавируса, так как препарат был зарегистрирован еще до того, как прошла третья фаза клинических исследований. В Организации подчеркивали, что позиция РФ нарушает процедуру лицензирования вакцин, вследствие чего возникают вопросы к безопасности и эффективности применения российского препарата.

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