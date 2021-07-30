В Кропивницком сделать прививку от коронавируса можно в троллейбусе: как это происходит

В Кропивницком запустили мобильную вакцинацию в троллейбусе / скриншот

В Кропивницком сделать прививку от коронавируса можно прямо в троллейбусе. С 30 июля коммунальные троллейбусы будут ездить по удаленными районами и прививать всех желающих. При себе нужно иметь только паспорт.

Медики надеются охватить вакцинацией маломобильных, прежде всего пожилых людей, для которых выехать из своего района — проблема, передает ТСН.

Как рассказала заместитель начальника городского управления здравоохранения Лариса Кудрик, вакцинировать горожан будут китайской вакциной CoronaVac, поскольку она однодозная и имеет лучшие условия хранения.

"Троллейбус будет подготовлен, помыт, продезинфицироан кварцевой лампой. Думаю, что у нас все получится. У нас открыты все входы, будут столики для медсестры. Будет вай-фай в троллейбусе. Будет столик для вакцинации и столик, где медсестра будет вводить данные в электронную базу", — рассказала Кудрик.

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Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:

По состоянию на 30 июля, с начала прививочной кампании в Украине привит 3 437 631 человек, из них получили одну дозу - 3 437 629 человек; полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 938 495 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 376 124 прививки.

Сколько украинцев вакцинированы от коронавируса - свежая статистика / t.me/mozofficial

Украинский Минздрав обдумывает внедрение в стране дополнительных антиэпидемических мер ‒ в первую очередь введение специального QR-кода, по которому украинцев будут пропускать в публичные места, рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин.

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В Украине приняли решение усилить ограничения при пересечении государственной границы. Теперь лицам, которые не вакцинированы и возвращаются в страну, нужно будет предоставить негативный ПЦР-тест. Въезд из России и Индии предполагает прохождение 14-дневной самоизоляции, которую нельзя будет прервать.