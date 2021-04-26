Украину предупредили о новом штамме коронавируса

Украину атакует новый штамм коронавируса / Фото Reuters

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый штамм коронавируса.

По словам Рубана, новый штамм коронавируса опасный и активно "бурлит" в Индии и Турции.

"Что касается прогноза, действительно после праздников у нас будет увеличение заболеваний, оно естественное, не значительное. Но большую тревогу вызывает то, что в Индии, Турции регистрируется новый штамм — индийский, который будет у нас также в конце мая в Украине. Потому что люди вернутся из отпусков из этих стран. Как вы видите, этот штамм бурлит в этих странах, есть большой показатель инфицирования и летальности", — сказал Рубан, передает Украина 24.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом в Киеве стабилизировалась. Поэтому столица на этой неделе сможет покинуть красную зону карантина.

"У нас показатели по городу Киеву стабилизировались. Идет на снижение всем параметрам, утвержденным Министерством здравоохранения. Как ранее говорил министр (Максим Степанов, - ред.) может быть город Киев выйдет на этой неделе из красной зоны", - заявил он.

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При этом Рубан уточнил, что Киев не перейдет в желтую зону.

"Город Киев еще не будет готов перейти в желтую зону, поэтому у нас будет оранжевая зона", - добавил он.

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