В метро Киева назвали ограничения и новые условия работы с 5 апреля

В киевском метро введут новые ограничения / УНИАН

В Киеве с 5 апреля, в связи с новыми карантинными ограничениями, вход в метро будет разрешен только по специальным пропускам, заявила заместитель начальника столичного метрополитена Наталья Макогон.

Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, по графику метро будет функционировать в обычном режиме.

Она уточнила, что станции киевского метрополитена будут открываться и закрываться по существующему графику, а также не будет сокращено количество поездов на линиях.

"У нас будут ходить поезда так, как и сегодня ходят, но людей будут пускать исключительно по спецпропускам. Контролировать будут полицейские и дежурные по станции, на входах будут проверять пропуска", - отметила Макогон.

Она подчеркнула, что специальный пропуск на транспорт нельзя приобрести, их выдают на предприятиях критической инфраструктуры своим сотрудникам.

По ее словам, проход в метро по специальным пропускам не освобождает от необходимости оплаты за проезд.

"Призываю заранее подготовить средства оплаты проезда и пользоваться бесконтактными способами оплаты - банковская карта, карта киевлянина и Kyiv Smart Card", - добавила Макогон.

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