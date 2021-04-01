В метро Киева назвали ограничения и новые условия работы с 5 апреля

Проход в метро по специальным пропускам не освобождает от необходимости оплаты за проезд, подчеркнула Наталья Макогон.
В Киеве с 5 апреля, в связи с новыми карантинными ограничениями, вход в метро будет разрешен только по специальным пропускам, заявила заместитель начальника столичного метрополитена Наталья Макогон.
Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, по графику метро будет функционировать в обычном режиме.
Она уточнила, что станции киевского метрополитена будут открываться и закрываться по существующему графику, а также не будет сокращено количество поездов на линиях.
"У нас будут ходить поезда так, как и сегодня ходят, но людей будут пускать исключительно по спецпропускам. Контролировать будут полицейские и дежурные по станции, на входах будут проверять пропуска", - отметила Макогон.
Она подчеркнула, что специальный пропуск на транспорт нельзя приобрести, их выдают на предприятиях критической инфраструктуры своим сотрудникам.
По ее словам, проход в метро по специальным пропускам не освобождает от необходимости оплаты за проезд.
"Призываю заранее подготовить средства оплаты проезда и пользоваться бесконтактными способами оплаты - банковская карта, карта киевлянина и Kyiv Smart Card", - добавила Макогон.
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Ужесточение карантина в Киеве:
- Виталий Кличко 31 марта выступил с заявлением, что из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Садики и школы закрывают, транспорт будет работать только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.
- С 26 марта в Киеве наземный общественный транспорт может перевозить больше пассажиров. Как сообщили перевозчики, теперь разрешено перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.
- Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта определила Киев в красную зону карантинных ограничений. Правила действуют для столицы уже со вторника, 23 марта.