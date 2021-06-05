В МИД назвали страны, которые признали украинские COVID-сертификаты

Кулеба рассказал подробности о сертификатах вакцинации / УНИАН

В МИД Украины заявили о старте переговоров с другими странами о признании бумажным сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, которые получат украинцы.

"Мы сейчас договорились об этом с Венгрией, Молдовой, Грузией. Турция готова заключать такое соглашение", - сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет ТСН.

По словам Кулебы, уже с июля Украине намерена ввести цифровой паспорт вакцинации. Он будет синхронизирован с сертификатом Европейского союза, после чего европейские власти начнут признавать его.

Министр также подчеркнул, что бумажный сертификат о вакцинации соответствует международным стандартам.

Читайте такжеЗеленскому укололи вторую дозу вакцины от коронавируса

"Когда человек делает вакцинацию, то может попросить, чтобы ему оформили этот документ", - напомнил Кулеба.

Вакцинация от коронавируса в Украине