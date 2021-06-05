В МИД назвали страны, которые признали украинские COVID-сертификаты

С июля Украине намерена ввести цифровой паспорт вакцинации. Он будет синхронизирован с сертификатом Европейского союза.
В МИД Украины заявили о старте переговоров с другими странами о признании бумажным сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, которые получат украинцы.
"Мы сейчас договорились об этом с Венгрией, Молдовой, Грузией. Турция готова заключать такое соглашение", - сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет ТСН.
По словам Кулебы, уже с июля Украине намерена ввести цифровой паспорт вакцинации. Он будет синхронизирован с сертификатом Европейского союза, после чего европейские власти начнут признавать его.
Министр также подчеркнул, что бумажный сертификат о вакцинации соответствует международным стандартам.
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"Когда человек делает вакцинацию, то может попросить, чтобы ему оформили этот документ", - напомнил Кулеба.
Вакцинация от коронавируса в Украине
- 29 мая в Украине открылся первый Центр массовой вакцинации от COVID-19. На базе Международного выставочного центра в Киеве открыли пункт массовых прививок.
- Людей в ММЦ вакцинируют китайским препаратом CoronaVac. Для того, чтобы сделать прививку, нужно заранее записаться в приложении Дія. Людям пожилого возраста можно приходить без записию
- Центры вакцинации также открылись и в других украинских городах – Львове, где прививки делают на Арене-Львов, и Одессе, где людей прививают на стадионе Одесской юридической академии.