В МИД России сообщили, почему Путин проигнорировал звонок Зеленского

В МИД России сообщили, почему Путин не ответил на звонок Зеленского / Reuters

Президент России Владимир Путин отказался от телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским после гибели четырех военных на Донбассе 26 марта, так как, по мнению Кремля, такие вопросы нужно обсуждать с представителями "ЛДНР", заявил министр внутренних дел России Сергей Лавров.

"Это означает только то, что они и в этом направлении своей деятельности стремятся переиграть Минские договоренности и представить Россию как сторону конфликта. Потому что запросы, которые до недавнего времени поступали и от моего коллеги Дмитрия Кулебы, и от президента Зеленского, касались темы урегулирования в Донбассе. На что мы говорили: дорогие друзья, это надо обсуждать не с нами, а, как вы и согласились в рамках Минских договоренностей, надо обсуждать с Донецком и с Луганском", - рассказал Лавров в интервью РИА Новости.

По его словам, в Минских соглашениях прописано, что ключевые этапы урегулирования конфликта на Донбассе "должны быть предметом консультаций и согласования с Донецком и Луганском".

"А когда говорят, что у нас там назревает неприятная ситуация на линии соприкосновения, мы хотим поговорить с министром Лавровым или с президентом Путиным - это не к нам. И президент на встрече с Александром Григорьевичем Лукашенко на днях в Кремле очень четко сказал, что если они про это хотят разговаривать, то адресат должен быть иной. Если же наши коллеги, включая президента Зеленского, хотят обсуждать нормализацию двусторонних отношений, то милости просим, мы к такому разговору всегда, всегда готовы", - добавил глава МИД РФ.

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