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В МИД России сообщили, почему Путин проигнорировал звонок Зеленского

28 апреля 2021, 13:01
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Министр внутренних дел России Сергей Лавров объяснил, почему после гибели четырех военных на Донбассе глава Кремля проигнорировал звонок президента Украины.

Путин
В МИД России сообщили, почему Путин не ответил на звонок Зеленского / Reuters

Президент России Владимир Путин отказался от телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским после гибели четырех военных на Донбассе 26 марта, так как, по мнению Кремля, такие вопросы нужно обсуждать с представителями "ЛДНР", заявил министр внутренних дел России Сергей Лавров.

"Это означает только то, что они и в этом направлении своей деятельности стремятся переиграть Минские договоренности и представить Россию как сторону конфликта. Потому что запросы, которые до недавнего времени поступали и от моего коллеги Дмитрия Кулебы, и от президента Зеленского, касались темы урегулирования в Донбассе. На что мы говорили: дорогие друзья, это надо обсуждать не с нами, а, как вы и согласились в рамках Минских договоренностей, надо обсуждать с Донецком и с Луганском", - рассказал Лавров в интервью РИА Новости.

По его словам, в Минских соглашениях прописано, что ключевые этапы урегулирования конфликта на Донбассе "должны быть предметом консультаций и согласования с Донецком и Луганском".

"А когда говорят, что у нас там назревает неприятная ситуация на линии соприкосновения, мы хотим поговорить с министром Лавровым или с президентом Путиным - это не к нам. И президент на встрече с Александром Григорьевичем Лукашенко на днях в Кремле очень четко сказал, что если они про это хотят разговаривать, то адресат должен быть иной. Если же наши коллеги, включая президента Зеленского, хотят обсуждать нормализацию двусторонних отношений, то милости просим, мы к такому разговору всегда, всегда готовы", - добавил глава МИД РФ.

Переговоры по Донбассу – о чем сообщалось ранее:

  • 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
  • 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
  • В ответ на это российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
  • 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с Путиным. Чуть позже в тот же день пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет деталей встречи.

новости России МИД России война на Донбассе Сергей Лавров
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