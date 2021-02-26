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В Минцифре значительно упростят запись на прививку от COVID-19

26 февраля 2021, 19:06

Такая организация процесса записи позволит минимизировать очереди и контакты между людьми. Проверка системы записи сейчас на стадии альфа-тестирования.

Вакцинация
На вакцинацию можно будет записаться онлайн / Reuters

Для того чтобы получить прививку от коронавируса, украинцы смогут записаться в очередь через приложение или через сайт Дія. Такая опция станет доступной уже со следующей недели.

Такая организация процесса записи позволит минимизировать очереди и контакты между людьми. Проверка системы записи сейчас на стадии альфа-тестирования, сказал глава Минцифры Михаил Федоров, пишет сайт ведомства.

"Мы совместно с Минздравом запускаем услугу записи в лист ожидания вакцинации в действии, которая заработает на следующей неделе. Минцифра заботится о личной безопасности каждого украинском. Мы делаем все для минимизации контакта между людьми, чтобы украинцы не стояли в очередях, не собирали лишние бумажки для получения государственных услуг. Особенно, если это касается такого важного вопроса, как вакцинация", - сказал Федоров.

Также записаться на вакцинацию можно будет через национальный контакт-центр Минздрава по телефону 0800 60 20 19.

Подчеркивается, что запись на прививание будет проходить согласно "дорожной карте" вакцинации, исходя из групп приоритета.

Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Первыми от вируса привились три медика. В Минздраве сообщили, что медики, которые первыми были вакцинированы, хорошо себя чувствуют и не прекращали работать.
  • В нашей стране людей начали вакцинировать после того, как была доставлена первая партия вакцины от COVID-19 – 23 февраля в аэропорту Борисполь приземлился самолет с препаратом, разработанным Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину сделали в Индии, она имеет локальное (торговое) название CoviShield.
  • Всего в Украине планируют провести пять этапов вакцинации. На первом этапе запланирована вакцинация медработников.
  • Массово украинцев могут начать вакцинировано в конце 2021-го – в начале 2022 года. Сделать прививку препаратом, который закуплен за деньги из бюджета, можно будет бесплатно.

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