В Минцифре значительно упростят запись на прививку от COVID-19

На вакцинацию можно будет записаться онлайн / Reuters

Для того чтобы получить прививку от коронавируса, украинцы смогут записаться в очередь через приложение или через сайт Дія. Такая опция станет доступной уже со следующей недели.

Такая организация процесса записи позволит минимизировать очереди и контакты между людьми. Проверка системы записи сейчас на стадии альфа-тестирования, сказал глава Минцифры Михаил Федоров, пишет сайт ведомства.

"Мы совместно с Минздравом запускаем услугу записи в лист ожидания вакцинации в действии, которая заработает на следующей неделе. Минцифра заботится о личной безопасности каждого украинском. Мы делаем все для минимизации контакта между людьми, чтобы украинцы не стояли в очередях, не собирали лишние бумажки для получения государственных услуг. Особенно, если это касается такого важного вопроса, как вакцинация", - сказал Федоров.

Также записаться на вакцинацию можно будет через национальный контакт-центр Минздрава по телефону 0800 60 20 19.

Подчеркивается, что запись на прививание будет проходить согласно "дорожной карте" вакцинации, исходя из групп приоритета.

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