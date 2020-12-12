В Минздраве анонсировали бесплатное тестирование на COVID-19

Тест на COVID-19 будут проходить все граждане с симптомами респираторного заболевания - Степанов / УНИАН

В связи с уменьшением числа обращений за тестированием на COVID-19 и снижением уровня загруженности лабораторий Минздрав планирует проводить тесты на коронавирус всем лицам, которые обращаются за медицинской помощью с симптомами респираторной вирусной инфекции.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе своего брифинга в субботу, 12 декабря, комментируя ситуацию с тестированием на COVID-19 в Украине.

По его словам, сейчас меньше людей обращаются в мобильные бригады или к семейным врачам с просьбой о проведении теста на коронавирус. Из-за этого лаборатории полностью не заполнены. Поэтому Минздрав намерен проводить тестирование на выявление коронавирусной инфекции всем лицам, у которых при обращении за медицинской помощью фиксируются признаки ОРВИ.Читайте такжеКоронавирус бушует в Украине: врач рассказал об интересном феномене

Людям бесплатно будут делать ПЦР-тесты на COVID-19. В планах ведомства – около миллиона тестов в месяц.

"Теперь будем тестировать людей с любыми признаками респираторного заболевания, независимо от того, соответствует ли симптоматика коронавирусной болезни. Любые респираторные заболевания - будут проводить ПЦР-тесты, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз COVID-19. Хотим делать не менее миллиона тестов в месяц", - подчеркнул Степанов.

Коронавирус в Украине