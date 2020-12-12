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В Минздраве анонсировали бесплатное тестирование на COVID-19

12 декабря 2020, 13:09
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По словам Максима Степанова, сейчас лаборатории не заполнены на 100%.

Степанов
Тест на COVID-19 будут проходить все граждане с симптомами респираторного заболевания - Степанов / УНИАН

В связи с уменьшением числа обращений за тестированием на COVID-19 и снижением уровня загруженности лабораторий Минздрав планирует проводить тесты на коронавирус всем лицам, которые обращаются за медицинской помощью с симптомами респираторной вирусной инфекции.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе своего брифинга в субботу, 12 декабря, комментируя ситуацию с тестированием на COVID-19 в Украине.

По его словам, сейчас меньше людей обращаются в мобильные бригады или к семейным врачам с просьбой о проведении теста на коронавирус. Из-за этого лаборатории полностью не заполнены. Поэтому Минздрав намерен проводить тестирование на выявление коронавирусной инфекции всем лицам, у которых при обращении за медицинской помощью фиксируются признаки ОРВИ.Читайте такжеКоронавирус бушует в Украине: врач рассказал об интересном феномене

Людям бесплатно будут делать ПЦР-тесты на COVID-19. В планах ведомства – около миллиона тестов в месяц.

"Теперь будем тестировать людей с любыми признаками респираторного заболевания, независимо от того, соответствует ли симптоматика коронавирусной болезни. Любые респираторные заболевания - будут проводить ПЦР-тесты, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз COVID-19. Хотим делать не менее миллиона тестов в месяц", - подчеркнул Степанов.

Коронавирус в Украине

  • Согласно данным на субботу, 12 декабря, в Украине установлено 885039 диагнозов COVID-19. За последние 24 часа коронавирусную инфекцию выявили у 12811 человек.
  • В Киеве за все время эпидемии зарегистрировано 90013 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки коронавирусом заразились 1696 жителей столицы.

Минздрав Максим Степанов новости Украины коронавирус в Украине
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